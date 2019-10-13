Отмечается, что карта обозначает места лишения свободы в провинции Хасеке. Уточняется, что наибольшее количество боевиков (порядка 9 тысяч) находятся в тюрьме "Шаддади" - около девяти тысяч. Затем идет тюрьма "Эль-Холь", где содержатся около 1,6 тыс. террористов.

Карту тюрем с боевиками в Сирии опубликовало Минобороны РФ

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