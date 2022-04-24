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Эмиссионный сбор: новые банки могут начать выпуск UnionPay в III квартале

Следующий этап — выпуск кобейджинговых карт с платежной системой «МИР», уточнили в Абсолют Банке, добавив, что условия обслуживания будут зависеть от тарифов, которые сложатся к тому моменту.
Известия
Вопрос выпуска и обслуживания карт китайской платежной системы, в том числе кобейджинговых «Мир»–UnionPay, прорабатывают и в Ак Барс Банке.
Известия
Крупнейшие российские банки готовятся выпустить карты платежной системы UnionPay.
URA.Ru
В качестве альтернативного варианта россияне могут открыть банковский счет в Казахстане, Армении, Кыргызстане или Узбекистане.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Российские банки переходят на систему UnionPay
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«Известия»: новые банки в РФ могут начать выпуск карт системы UnionPay в третьем квартале
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«Известия»: российские банки готовятся выпустить карты UnionPay
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