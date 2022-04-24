ИзвестияЭмиссионный сбор: новые банки могут начать выпуск UnionPay в III кварталеСледующий этап — выпуск кобейджинговых карт с платежной системой «МИР», уточнили в Абсолют Банке, добавив, что условия обслуживания будут зависеть от тарифов, которые сложатся к тому моменту.ИзвестияВопрос выпуска и обслуживания карт китайской платежной системы, в том числе кобейджинговых «Мир»–UnionPay, прорабатывают и в Ак Барс Банке.ИзвестияКрупнейшие российские банки готовятся выпустить карты платежной системы UnionPay.URA.RuВ качестве альтернативного варианта россияне могут открыть банковский счет в Казахстане, Армении, Кыргызстане или Узбекистане.Телеканал 360°Читать далееСвернутьИзвестияИзвестияСахалин и КурилыПодробнее о событииРоссийские банки переходят на систему UnionPayСахалин и Курилы20:19«Известия»: новые банки в РФ могут начать выпуск карт системы UnionPay в третьем кварталеТелеканал 360°20:04Карты UnionPay готовятся выпускать российские банкиТелепорт19:55«Известия»: российские банки готовятся выпустить карты UnionPayURA.Ru18:45Эмиссионный сбор: новые банки могут начать выпуск UnionPay в III кварталеИзвестия17:01Показать ещёОценить2Поделиться