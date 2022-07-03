ФАНКарты китайской платежной системы UnionPay начали выдавать в розничных магазинахРоссийские банки начали наращивать выдачу карт китайской платежной системы UnionPay.ФАНПотребитель сможет выбрать одну из трех валют для открытия счета — рубли, евро и юани — и получить неименную физическую карту.ИзвестияЛимиты на снятие средств составляют 500 тыс. рублей или 7,5 тыс. евро.iXBT.comОформление карты бесплатное, при этом цена за обслуживание составит 2,5 тыс. рублей в год, сумма будет списываться со счета одномоментно.ИзвестияЧитать далееСвернутьФАНФАНИзвестияРЕН ТВiXBT.comГазета.RuПодробнее о событииКарты UnionPay начали выдавать в некоторых магазинах электроникиГоворит Москва04:07Карточный толк: UnionPay стали оформлять в магазинах электроникиИзвестия17:01Самое цитируемоеКарты китайской платежной системы UnionPay начали выдавать в розничных магазинахФАН04:00В магазинах электроники начали выдавать карты китайской UnionPayРЕН ТВ00:45UnionPay стали оформлять в магазинах электроникиFBM.ru03:11Карты UnionPay стали выдавать в некоторых магазинах электроники с конца июняГазета.Ru03:01Карты UnionPay начали выдавать в российских магазинах электроникиFerra03:32Показать ещёОценить40Поделиться