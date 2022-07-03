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Карты китайской платежной системы UnionPay начали выдавать в розничных магазинах

Российские банки начали наращивать выдачу карт китайской платежной системы UnionPay.
ФАН
Потребитель сможет выбрать одну из трех валют для открытия счета — рубли, евро и юани — и получить неименную физическую карту.
Известия
Лимиты на снятие средств составляют 500 тыс. рублей или 7,5 тыс. евро.
iXBT.com
Оформление карты бесплатное, при этом цена за обслуживание составит 2,5 тыс. рублей в год, сумма будет списываться со счета одномоментно.
Известия

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Карты UnionPay начали выдавать в некоторых магазинах электроники
Говорит Москва04:07
Карточный толк: UnionPay стали оформлять в магазинах электроники
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Карты китайской платежной системы UnionPay начали выдавать в розничных магазинах
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В магазинах электроники начали выдавать карты китайской UnionPay
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UnionPay стали оформлять в магазинах электроники
FBM.ru03:11
Карты UnionPay стали выдавать в некоторых магазинах электроники с конца июня
Газета.Ru03:01
Карты UnionPay начали выдавать в российских магазинах электроники
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