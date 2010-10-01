Футбол

ProstoProSportProstoProSportКашчелан назвал тренера «Тамбова» Григоряна слабаком

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В РПЛ Кашчелан выходил также вместе с "Тосно" и "Тамбовом", однако перед текущим сезоном был забракован главным тренером клуба Александром Григоряном, после чего и перебрался в "Балтику".
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Кашчелан назвал тренера «Тамбова» Григоряна слабаком

ProstoProSport06:10

Экс-игрок «Тамбова» назвал Григоряна слабаком

Нева Спорт08:46
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