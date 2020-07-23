Ранее руководство «Спартака» попросило главу департамента разъяснить спорные моменты в матчах с участием «красно-белых», которые постоянно работают против московского клуба.

Кашшаи: в матчах «Спартака» возникает много спорных моментов

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