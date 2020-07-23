Коронавирус
MetaratingsКашшаи: в матчах «Спартака» возникает много спорных моментов
Ранее руководство «Спартака» попросило главу департамента разъяснить спорные моменты в матчах с участием «красно-белых», которые постоянно работают против московского клуба.
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Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
РИА Новости 14:02
Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском 14:04
Происшествия
В Татарии главу районного исполкома подозревают в мошенничестве
Тукаевский район, Татария, 23 июля 2020, 14:51 — REGNUM В Татарии по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве возбудили уголовные дела в отношении директора ООО «Тукай Тепло-Газ» и главы исполкома Тукаевского муниципального района.
REGNUM 07:51
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Политика
Трамп: США могут не ограничиться закрытием консульства КНР в Хьюстоне
Президент США Дональд Трамп не исключает, что вслед за консульством Китая в Хьюстоне будут закрыты другие дипмиссии КНР.
НТВ 03:09
Гаджеты
Google планирует ужесточить требования к смартфонам на Android
Обязательным условием для установки на устройство операционной системы Android 11 вскоре может стать наличие на нём не менее 2 Гб оперативной памяти, на устройствах, не отвечающих этому требованию, будет устанавливаться облегченная система Android Go.
Rambler News Service 05:13
Политика
Путин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.
Газета.Ru 14:38
Футбол
Тьягу Силва не хотел покидать «ПСЖ»
Капитан «ПСЖ» Тьягу Силва признался, что не планировал уходить из парижского клуба.
Матч ТВ 14:28
Происшествия
Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова
Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера.
Lenta.ru 11:03
Общество
Глава ВОЗ напомнил о «вопросах жизни и смерти» из-за коронавируса
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 изменила привычный образ жизни миллиардов людей по всему миру, заявил на пресс-конференции 23 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК 12:17
Космос
Китай успешно запустил в космос свой первый марсоход
До Марса китайский аппарат доберется через семь месяц. Ожидается, что он выйдет на его орбиту в феврале 2021 года.
RuNews24.ru 10:54
Общество
Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше
Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия 08:29
Футбол
Московский «Локомотив» объявил об уходе Жоау Мариу
Москва, 23 июля 2020, 19:16 — REGNUM Московский «Локомотив» объявил об уходе 27-летнего атакующего полузащитника сборной Португалии Жоау Мариу.
REGNUM 12:16
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 млн рублей
В результате получилось, что лучшим полноприводным авто стоимостью до 1 млн рублей является кроссовер Hyundai Creta.
Газета DAILY 14:16
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова - в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 14:54
Политика
Новое соглашение о прекращении огня вступит в силу на востоке Украины
«Полное и всеохватывающее прекращение огня» вступит в силу в следующий понедельник в 0,01 утра по местному времени, сообщили в канцелярии президента в Киеве.
Обзор газет 03:06
Общество
Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле
Ярчайшая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Это произойдет в четверг, 23 июля.
Российская газета вчера в 18:42
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Хоккей
Сушинский покинул пост президента клуба КХЛ «Авангард»
Максим Сушинский покинул пост президента омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" из-за сокращения штата.
ТАСС Спорт 12:58
Политика
ЕС призвал Белоруссию освободить всех политических активистов
В заявлении внешнеполитической службы Евросоюза говорится о необходимости провести во всех случаях справедливое и прозрачное расследование.
Эхо Москвы 14:33
Наука
В ЮФУ разработали ткань, защищающую от коронавируса
Учёные НИИ физической и органической химии ЮФУ предложили проект, в котором объясняется технология обработки технических тканей и нетканых материалов для придания им антивирусных (в том числе и антикоронавирусных) свойств.
1rnd.ru 07:19
Игры
В новом трейлере Medium показали фрагменты игрового процесса
Ранее на странице игры в магазине Xbox досрочно появились скриншоты The Medium, и на них тоже показано разделение на два параллельных мира.
Игромания.ру 12:50
Армия и оружие
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
Космическое командование США обвинило Россию в проведении в июле испытаний в космосе противоспутникового оружия.
Известия 12:03
Политика
Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики
Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
Lenta.ru 12:39
Наука
Ученые доказали, что Земля состоит из кубов
Росбалт 13:48
Кино
Составлен рейтинг лучших хоррор-фильмов первой половины 2020 года
Список лучших фильмов ужасов за первое полугодие текущего года составило издание Сollider.
Live24 21 июля в 14:42
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Политика
Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 14:43