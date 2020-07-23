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MetaratingsMetaratingsКашшаи: в матчах «Спартака» возникает много спорных моментов

Ранее руководство «Спартака» попросило главу департамента разъяснить спорные моменты в матчах с участием «красно-белых», которые постоянно работают против московского клуба.
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Кашшаи о письме «Спартака»: «Моя задача – улучшить качество судейства в России. Но мы не можем все изменить за несколько недель»

Sports.ru12:34

Кашшаи о письме «Спартака»: невозможно быстро изменить качество судейства

РИА Новости12:31

Виктор Кашшаи: «Возможно, судьи совершают ошибки в пользу и против „Спартака“. Но VAR привносит справедливость в игру»

Матч ТВ12:23

Кашшаи — о письме «Спартака»: мы ничего не можем изменить за несколько недель

Чемпионат12:21

Кашшаи: в матчах «Спартака» возникает много спорных моментов

Metaratings12:21

Кашшаи ответил на открытое письмо «Спартака»: «Я не могу изменить все за два дня»

Sport24.ru12:09

Кашшаи прокомментировал открытое письмо «Спартака» в свой адрес

Спорт-Экспресс12:08
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Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

РИА Новости 14:02
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Происшествия

Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

RT на русском 14:04
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Происшествия

В Татарии главу районного исполкома подозревают в мошенничестве

Тукаевский район, Татария, 23 июля 2020, 14:51 — REGNUM В Татарии по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве возбудили уголовные дела в отношении директора ООО «Тукай Тепло-Газ» и главы исполкома Тукаевского муниципального района.
REGNUM 07:51
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
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Политика

Трамп: США могут не ограничиться закрытием консульства КНР в Хьюстоне

Президент США Дональд Трамп не исключает, что вслед за консульством Китая в Хьюстоне будут закрыты другие дипмиссии КНР.
НТВ 03:09
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Гаджеты

Google планирует ужесточить требования к смартфонам на Android

Обязательным условием для установки на устройство операционной системы Android 11 вскоре может стать наличие на нём не менее 2 Гб оперативной памяти, на устройствах, не отвечающих этому требованию, будет устанавливаться облегченная система Android Go.
Rambler News Service 05:13
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Армия и оружие

Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

РБК 15:03
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Политика

Путин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.
Газета.Ru 14:38
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Футбол

Тьягу Силва не хотел покидать «ПСЖ»

Капитан «ПСЖ» Тьягу Силва признался, что не планировал уходить из парижского клуба.
Матч ТВ 14:28
Происшествия

Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова

Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера.
Lenta.ru 11:03
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Общество

Глава ВОЗ напомнил о «вопросах жизни и смерти» из-за коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 изменила привычный образ жизни миллиардов людей по всему миру, заявил на пресс-конференции 23 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК 12:17
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Космос

Китай успешно запустил в космос свой первый марсоход

До Марса китайский аппарат доберется через семь месяц. Ожидается, что он выйдет на его орбиту в феврале 2021 года.
RuNews24.ru 10:54
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Общество

Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше

Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия 08:29
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Футбол

Московский «Локомотив» объявил об уходе Жоау Мариу

Москва, 23 июля 2020, 19:16 — REGNUM Московский «Локомотив» объявил об уходе 27-летнего атакующего полузащитника сборной Португалии Жоау Мариу.
REGNUM 12:16
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
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Авто

Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 млн рублей

В результате получилось, что лучшим полноприводным авто стоимостью до 1 млн рублей является кроссовер Hyundai Creta.
Газета DAILY 14:16
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова - в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 14:54
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Политика

Новое соглашение о прекращении огня вступит в силу на востоке Украины

«Полное и всеохватывающее прекращение огня» вступит в силу в следующий понедельник в 0,01 утра по местному времени, сообщили в канцелярии президента в Киеве.
Обзор газет 03:06
Общество

Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле

Ярчайшая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Это произойдет в четверг, 23 июля.
Российская газета вчера в 18:42
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Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

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Хоккей

Сушинский покинул пост президента клуба КХЛ «Авангард»

Максим Сушинский покинул пост президента омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" из-за сокращения штата.
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ЕС призвал Белоруссию освободить всех политических активистов

В заявлении внешнеполитической службы Евросоюза говорится о необходимости провести во всех случаях справедливое и прозрачное расследование.
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Наука

В ЮФУ разработали ткань, защищающую от коронавируса

Учёные НИИ физической и органической химии ЮФУ предложили проект, в котором объясняется технология обработки технических тканей и нетканых материалов для придания им антивирусных (в том числе и антикоронавирусных) свойств.
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В новом трейлере Medium показали фрагменты игрового процесса

Ранее на странице игры в магазине Xbox досрочно появились скриншоты The Medium, и на них тоже показано разделение на два параллельных мира.
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Армия и оружие

США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

Космическое командование США обвинило Россию в проведении в июле испытаний в космосе противоспутникового оружия.
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Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики

Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
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Ученые доказали, что Земля состоит из кубов

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Список лучших фильмов ужасов за первое полугодие текущего года составило издание Сollider.
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Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем

Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
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Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
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Венгерский футбольный арбитр, арбитр ФИФА с 2003 года. Глава департамента судейства РФС. С 1999 по 2019 годы работал на матчах чемпионата Венгрии.
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