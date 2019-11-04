Футбол

Матч ТВМатч ТВКасильяс провел первую после инфаркта тренировку на поле

Вратарь «Порту» Икер Касильяс продолжает восстановление после инфаркта, перенесенного 1 мая. 38-летний голкипер провел первую индивидуальную тренировку на поле.
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Касильяс впервые после инфаркта провёл тренировку

Sport.ruвчера в 09:44

Касильяс провёл первую после инфаркта тренировку на поле

Чемпионатвчера в 09:57

Касильяс впервые за полгода провел тренировку на поле. В мае вратарь перенес инфаркт

Sport24.ruвчера в 09:01

Касильяс провел первую тренировку на поле после инфаркта

Спорт-Экспрессвчера в 09:24

Касильяс провел первую после инфаркта тренировку на поле

Матч ТВвчера в 09:01

Касильяс провел первую после инфаркта тренировку на поле

Sportbox.RUвчера в 09:01

Касильяс провёл первую тренировку с «Порту» после инфаркта

Metaratingsвчера в 08:44
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Политика

В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе

В Кремле обеспокоены сообщениями о срыве разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе и надеются на завершение процесса.
РИА Новости 06:02
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

«Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей», — заявил он, отвечая на вопрос о влиянии решения Стокгольмского арбитража на переговоры по газу между Россией и Украиной.
Известия 05:53
Армия и оружие

США возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии

Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ.
Газета.Ru 05:42
Футбол

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Авто

В Сети появились изображения интерьера обновлённой Lada 4x4

В скором времени компания "АвтоВАЗ" представит рестайлинговый внедорожник LADA 4x4, которому достанется новый салон.
Новые автомобили 05:29
Армия и оружие

США признали отставание от России в сфере РЭБ

В сфере радиоэлектронной борьбы американская армия отстает от России и Китая.
Российская газета 05:57
Общество

В России введут налоговый вычет на фитнес

Газета.Ru вчера в 16:13
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Общество

Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Происшествия

Две тысячи доз в сутки: в Омске задержали главу наркосиндиката

Вести.Ru 05:48
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета 03 ноября в 08:38
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

Вести.Ru 04:05
Происшествия

Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1922 года

RT на русском 05:47
Космос

В США испытали новейший космический корабль

Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner.
Lenta.ru вчера в 11:11
Общество

Супермаркеты начали устанавливать автоматы по разливу пива

Ведомости 01:30
Происшествия

В Приморье найдены тела двух детей в овраге

Discover24 02:22
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone

Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
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СК возбудил дело после прорыва трубы с кипятком в Петербурге

РЕН ТВ 04:10
Происшествия

По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых

В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
BFM.ru 00:25
Политика

Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Экономика

«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens

Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов просит правительство не заключать СПИК также и с производителями ГТБМ, в которых есть доля у нерезидента РФ (письмо от 23 октября есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 17:29
Происшествия

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Кино

Мартин Скорсезе: ситуация в кинобизнесе угрожает кино как искусству

Известный режиссёр Мартин Скорсезе заявил, что сложившаяся сегодня в кинобизнесе ситуация «жестока и негостеприимна по отношению к искусству».
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Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru 03:48
Футбол

Егоров: оценку работе судей в матчах РПЛ стоит давать по итогам сезона

Оценка работе судей в матчах чемпионата России по футболу будет сделана не по итогам первого круга, а после завершения всего сезона.
ТАСС Спорт 05:55
Политика

Кремль не считает расследование дела Голунова затянутым

В Кремле не считают, что расследование дела журналиста Ивана Голунова затягивается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:01
Общество

Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Политика

В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.
Lenta.ru вчера в 12:14
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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