Футбол
Матч ТВКасильяс провел первую после инфаркта тренировку на поле
Вратарь «Порту» Икер Касильяс продолжает восстановление после инфаркта, перенесенного 1 мая. 38-летний голкипер провел первую индивидуальную тренировку на поле.
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Касильяс впервые за полгода провел тренировку на поле. В мае вратарь перенес инфаркт
Sport24.ruвчера в 09:01
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:06, Вашингтон
Политика
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
В Кремле обеспокоены сообщениями о срыве разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе и надеются на завершение процесса.
РИА Новости 06:02
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
«Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей», — заявил он, отвечая на вопрос о влиянии решения Стокгольмского арбитража на переговоры по газу между Россией и Украиной.
Известия 05:53
Армия и оружие
США возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии
Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ.
Газета.Ru 05:42
Футбол
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Авто
В Сети появились изображения интерьера обновлённой Lada 4x4
В скором времени компания "АвтоВАЗ" представит рестайлинговый внедорожник LADA 4x4, которому достанется новый салон.
Новые автомобили 05:29
Армия и оружие
США признали отставание от России в сфере РЭБ
В сфере радиоэлектронной борьбы американская армия отстает от России и Китая.
Российская газета 05:57
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Газета.Ru вчера в 16:13
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета 03 ноября в 08:38
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1922 года
RT на русском 05:47
Космос
В США испытали новейший космический корабль
Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner.
Lenta.ru вчера в 11:11
Происшествия
В Приморье найдены тела двух детей в овраге
Discover24 02:22
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru вчера в 05:29
Происшествия
По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых
В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
BFM.ru 00:25
Политика
Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России
Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Экономика
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens
Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов просит правительство не заключать СПИК также и с производителями ГТБМ, в которых есть доля у нерезидента РФ (письмо от 23 октября есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 17:29
Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Кино
Мартин Скорсезе: ситуация в кинобизнесе угрожает кино как искусству
Известный режиссёр Мартин Скорсезе заявил, что сложившаяся сегодня в кинобизнесе ситуация «жестока и негостеприимна по отношению к искусству».
REGNUM 03:01
Футбол
Егоров: оценку работе судей в матчах РПЛ стоит давать по итогам сезона
Оценка работе судей в матчах чемпионата России по футболу будет сделана не по итогам первого круга, а после завершения всего сезона.
ТАСС Спорт 05:55
Политика
Кремль не считает расследование дела Голунова затянутым
В Кремле не считают, что расследование дела журналиста Ивана Голунова затягивается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:01
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Политика
В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах
Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.
Lenta.ru вчера в 12:14