Футбол

Матч ТВМатч ТВКасильяс провел первую после инфаркта тренировку на поле

Вратарь «Порту» Икер Касильяс продолжает восстановление после инфаркта, перенесенного 1 мая. 38-летний голкипер провел первую индивидуальную тренировку на поле.
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Касильяс провел первую тренировку на поле после инфаркта

Спорт-Экспресс09:24

Касильяс провел индивидуальную тренировку на поле. В мае он перенес инфаркт

Sports.ru08:34

Касильяс впервые после инфаркта провёл тренировку

Sport.ru09:44

Касильяс провёл первую после инфаркта тренировку на поле

Чемпионат09:57

Касильяс впервые за полгода провел тренировку на поле. В мае вратарь перенес инфаркт

Sport24.ru09:01

Касильяс провел первую после инфаркта тренировку на поле

Матч ТВ09:01

Касильяс провел первую после инфаркта тренировку на поле

Sportbox.RU09:01
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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