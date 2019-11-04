Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUКасильяс провел первую после инфаркта тренировку на поле

Вратарь «Порту» Икер Касильяс продолжает восстановление после инфаркта, перенесенного 1 мая. 38-летний голкипер провел первую индивидуальную тренировку на поле.
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Касильяс провел первую тренировку на поле после инфаркта

Спорт-Экспресс09:24

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Касильяс провёл первую после инфаркта тренировку на поле

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Касильяс впервые за полгода провел тренировку на поле. В мае вратарь перенес инфаркт

Sport24.ru09:01

Касильяс провел первую после инфаркта тренировку на поле

Матч ТВ09:01

Касильяс провел первую после инфаркта тренировку на поле

Sportbox.RU09:01

Касильяс провёл первую тренировку с «Порту» после инфаркта

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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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