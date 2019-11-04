Футбол
Sportbox.RUКасильяс провел первую после инфаркта тренировку на поле
Вратарь «Порту» Икер Касильяс продолжает восстановление после инфаркта, перенесенного 1 мая. 38-летний голкипер провел первую индивидуальную тренировку на поле.
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Финансы
Спекулянты уверены, что курс доллара сформировал вершину
Крупные спекулянты сократили ставки на рост курса доллара до минимальных значений с июня 2018 года, сообщает CFTC.
Profinance.ru 07:26
Общество
В Москве прошли два «Русских марша»
Коммерсантъ 06:06
Космос
Грузовой корабль Cygnus прибыл на МКС
Астронавты на станции использовали роботизированную руку для захвата космического корабля Cygnus NG-12.
ГЛАС.RU 09:55
Хоккей
«Нефтехимик» обыграл ЦСКА и одержал девятую победу подряд в КХЛ
Нижнекамский "Нефтехимик" нанес поражение московскому ЦСКА и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до девяти матчей.
РИА Новости 11:11
Финансы
Американский фондовый рынок показывает заметный рост
Фондовый рынок Соединенных Штатов Америки сегодня показывает уверенный рост основных индексов на фоне новостей о прогрессе в торговых взаимоотношениях Китая и США, и возможном окончании торговой войны.
ГЛАС.RU 08:50
Общество
Руководство ВШЭ проведет внеочередное заседание ученого совета для обсуждения высказывания Гасана Гусейнова в соцсетях
Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) 5 ноября проведет заседание ученого совета для обсуждения высказывания профессора Гасана Гусейнова в соцсетях о русском языке.
Эхо Москвы 05:45
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел Boeing 737, летевший из Германии
Российская газета 09:46
Общество
Пропаганда Киселева не действует на образованных гуманитариев
Производство гуманитариев — бизнес, многие поступают в вузы за взятки, поэтому и качество выпускников низкое.
Столица С 10:09
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН 06:35
Кино
Kojima Productions в будущем займется созданием фильмов
Хидэо Кодзима в интервью BBC заявил, что его студия Kojima Productions в будущем займется созданием фильмов.
Cyber.sports.ru 08:46
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Политика
О попытке свержения Зеленского заявили на Украине
По словам Лукаш, повод у антиправительственных имеется отличный: разведение вооружённых сил от линии разграничения в Донбассе.
DixiNews 02:38
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Футбол
Получивший тяжёлую травму футболист «Эвертона» будет прооперирован
Корейский полузащитник сделал подкат, после которого Гомеш получил перелом голеностопа.
REGNUM 06:16
Политика
Жена экс-генпрокурора Украины объявила об уходе из рады из-за болезни
Жена экс-генпрокурора Украины, депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Луценко подала заявление о сложении депутатских полномочий.
Известия 10:07
Происшествия
На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами
Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
РИА Новости 08:28
Хоккей
Американский хоккеист назвал тренера КХЛ «долбанутым»
Американский хоккеист Тим Стэплтон назвал тренера московского "Динамо" Владимира Крикунова долбанутым.
Газета.Ru 05:52
Политика
В «Нафтогазе» рассказали, что будет с украинской ГТС после запуска «Северного потока-2»
Запуск «Северного потока-2» будет означать, что транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен, а ГТС может быть полезна для альтернативных вариантов транспортировки или хранения газа, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью «24 каналу».
Rambler News Service 11:27
Игры
Создатель Detroit: Become Human: «Мы уже готовим финальную версию порта для ПК»
Создатель Heavy Rain и Beyond: Two Souls Дэвид Кейдж заявил, что Quantic Dream работает над финальной версией порта Detroit: Become Human для ПК.
CyberSport.ru 11:29
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
Религия
Православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери
В православных храмах пройдут торжественные службы 4 ноября, в День народного единства, верующие отмечают еще один праздник — день Казанской "осенней" иконы Божией Матери.
SM News вчера в 16:15
Автоспорт
Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США
Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.
RT на русском 02:00
Авто
АвтоВАЗ объяснил причины хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня вчера в 03:23