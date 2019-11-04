Вратарь «Порту» Икер Касильяс продолжает восстановление после инфаркта, перенесенного 1 мая. 38-летний голкипер провел первую индивидуальную тренировку на поле.

Касильяс провел первую после инфаркта тренировку на поле

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