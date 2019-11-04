Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКасильяс провел первую тренировку на поле после инфаркта

Вратарь «Порту» Икер Касильяс впервые тренировался на поле после инфаркта, который испанец перенес в мае 2019-го. Об этом 38-летний футболист сообщил в своем Twitter. «6 месяцев и 3 дня вы пролежали в шкафу», — подписал фото с бутсами Касильяс.
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Касильяс впервые после инфаркта провёл тренировку

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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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