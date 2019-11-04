Футбол
Спорт-ЭкспрессКасильяс провел первую тренировку на поле после инфаркта
Вратарь «Порту» Икер Касильяс впервые тренировался на поле после инфаркта, который испанец перенес в мае 2019-го. Об этом 38-летний футболист сообщил в своем Twitter. «6 месяцев и 3 дня вы пролежали в шкафу», — подписал фото с бутсами Касильяс.
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Касильяс впервые за полгода провел тренировку на поле. В мае вратарь перенес инфаркт
Sport24.ruвчера в 09:01
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