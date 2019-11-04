Голкипер «Порту» Икер Касильяс провёл первую тренировку на поле после сердечного приступа. По информации AS, Касильяс занимался индивидуально около 20-25 минут. На данный момент испанский вратарь ещё не может тренироваться в общей группе команды.

Касильяс провёл первую после инфаркта тренировку на поле

Политика Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Авто Скидки в ноябре на свои автомобили объявил «АвтоВАЗ» При сдаче старого автомобиля можно получить скидку в 20000 рублей на модели LADA Granta, LADA Vesta, LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW, LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta CNG.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Общество Путин и патриарх Кирилл осмотрели выставку «Память поколений» в Москве Российский лидер Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили в столичном Манеже выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».

Шоу-бизнес Виктор Дробыш рассказал о секс-скандале Стаса Пьехи на «Фабрике звезд» Продюсер Виктор Дробыш пришел в студию программы «Секрет на миллион», чтобы поддержать своего коллегу и друга Стаса Пьеху.

Спорт Встреча экспертов России и WADA пройдет в середине ноября Российские эксперты и представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) проведут совместную встречу в середине ноября, сообщает ТАСС.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.

Шоу-бизнес Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.

Футбол «Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Уфой» «Локомотив» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеоролик, посвященный матчу 15-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1). После этой встречи железнодорожники набрали 30 очков и занимают третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка.

Происшествия В Испании задержали россиянина за контрабанду кокаина Испанские силовики задержали гражданина РФ, которого объявили в международный розыск власти Перу. Мужчину обвиняют в контрабанде кокаина.

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.

Политика США ввели новые санкции против Ирана Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.

Футбол Руководитель VAR прокомментировал нарушение Азмуна на Облякове Руководитель проекта по внедрению системы VAR в России Леонид Калошин высказался о моменте с фолом нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на полузащитнике ЦСКА Иване Облякове.

Фигурное катание Медведева готовит показательный номер под песню Билли Айлиш Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала в инстаграме фрагмент нового показательного номера под песню популярной американской певицы Билли Айлиш I dont wanna be you anymore.

Авто Infiniti показала изображение нового купе-кроссовера QX55 Компания Infiniti опубликовала свежее тизерное изображение нового купе-кроссовера QX55.

Игры Создатель Detroit: Become Human: «Мы уже готовим финальную версию порта для ПК» Создатель Heavy Rain и Beyond: Two Souls Дэвид Кейдж заявил, что Quantic Dream работает над финальной версией порта Detroit: Become Human для ПК.

Футбол Бакаев прокомментировал судейство в матче «Спартак» — «Арсенал» Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после поражения красно-белых от «Арсенала» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата России допустил, что судьи ошибались по ходу игры, но призвал не искать оправданий.

Политика Владимир Путин подписал закон о компенсациях членам ЖСК Члены жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков, смогут получать денежное возмещение за недостроенное жилье, как и обманутые дольщики.

Космос Грузовой корабль Cygnus доставил на МКС «космическую духовку» Астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр c МКС зацепили грузовой корабль Cygnus, который успешно доставил 8,2 тыс. фунтов (3719 кг) научного оборудования, снаряжения и техники в орбитальную лабораторию.