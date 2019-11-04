Футбол
ЧемпионатКасильяс провёл первую после инфаркта тренировку на поле
Голкипер «Порту» Икер Касильяс провёл первую тренировку на поле после сердечного приступа. По информации AS, Касильяс занимался индивидуально около 20-25 минут. На данный момент испанский вратарь ещё не может тренироваться в общей группе команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Авто
Скидки в ноябре на свои автомобили объявил «АвтоВАЗ»
При сдаче старого автомобиля можно получить скидку в 20000 рублей на модели LADA Granta, LADA Vesta, LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW, LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta CNG.
ГЛАС.RU 01:28
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Общество
Путин и патриарх Кирилл осмотрели выставку «Память поколений» в Москве
Российский лидер Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили в столичном Манеже выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».
Политика Сегодня 07:01
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш рассказал о секс-скандале Стаса Пьехи на «Фабрике звезд»
Продюсер Виктор Дробыш пришел в студию программы «Секрет на миллион», чтобы поддержать своего коллегу и друга Стаса Пьеху.
КП - Санкт-Петербург вчера в 08:17
Спорт
Встреча экспертов России и WADA пройдет в середине ноября
Российские эксперты и представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) проведут совместную встречу в середине ноября, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:45
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер вчера в 03:32
Шоу-бизнес
Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери
В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.
Журналистская правда 03:20
Футбол
«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско
Московский "Спартак" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:00
Происшествия
В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими
Инцидент произошел в роддоме № 18 на проспекте Солидарности, 6.
РИА Новости 11:25
Футбол
«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Уфой»
«Локомотив» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеоролик, посвященный матчу 15-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1). После этой встречи железнодорожники набрали 30 очков и занимают третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка.
Спорт-Экспресс 12:49
Происшествия
В Испании задержали россиянина за контрабанду кокаина
Испанские силовики задержали гражданина РФ, которого объявили в международный розыск власти Перу. Мужчину обвиняют в контрабанде кокаина.
News.ru 07:17
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК 07:30
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
РИА Новости 12:26
Футбол
Руководитель VAR прокомментировал нарушение Азмуна на Облякове
Руководитель проекта по внедрению системы VAR в России Леонид Калошин высказался о моменте с фолом нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на полузащитнике ЦСКА Иване Облякове.
Vprognoze.ru 02:29
Фигурное катание
Медведева готовит показательный номер под песню Билли Айлиш
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала в инстаграме фрагмент нового показательного номера под песню популярной американской певицы Билли Айлиш I dont wanna be you anymore.
Sport24.ru 11:46
Авто
Infiniti показала изображение нового купе-кроссовера QX55
Компания Infiniti опубликовала свежее тизерное изображение нового купе-кроссовера QX55.
Автоновости дня 09:23
Игры
Создатель Detroit: Become Human: «Мы уже готовим финальную версию порта для ПК»
Создатель Heavy Rain и Beyond: Two Souls Дэвид Кейдж заявил, что Quantic Dream работает над финальной версией порта Detroit: Become Human для ПК.
CyberSport.ru 11:29
Футбол
Бакаев прокомментировал судейство в матче «Спартак» — «Арсенал»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после поражения красно-белых от «Арсенала» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата России допустил, что судьи ошибались по ходу игры, но призвал не искать оправданий.
Спорт-Экспресс 13:14
Политика
Владимир Путин подписал закон о компенсациях членам ЖСК
Члены жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков, смогут получать денежное возмещение за недостроенное жилье, как и обманутые дольщики.
Российская газета 12:17
Космос
Грузовой корабль Cygnus доставил на МКС «космическую духовку»
Астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр c МКС зацепили грузовой корабль Cygnus, который успешно доставил 8,2 тыс. фунтов (3719 кг) научного оборудования, снаряжения и техники в орбитальную лабораторию.
Портал Поиск 07:08
Политика
Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против России
Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к сентябрьскому решению Евросоюза продлить антироссийские санкции.
РИА Новости 12:50
Здоровье
Лекции о лечении различных заболеваний пройдут в поликлиниках
Лекции и занятия, посвященные профилактике и лечению различных заболеваний, традиционно пройдут в столичных поликлиниках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 07:39
Общество
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
Pravda.Ru вчера в 07:26