Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала в инстаграме фрагмент нового показательного номера под песню популярной американской певицы Билли Айлиш I dont wanna be you anymore.

Создатель Heavy Rain и Beyond: Two Souls Дэвид Кейдж заявил, что Quantic Dream работает над финальной версией порта Detroit: Become Human для ПК.