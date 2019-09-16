Футбол
RT на русскомКасильяс рассказал, как проходит его восстановление после инфаркта
Испанский голкипер Икер Касильяс рассказал, как проходит его восстановление после перенесённого инфаркта и операции на сердце.
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 15:21, Вашингтон
Политика
Захарова назвала фантастикой заявления о шпионящих за ФБР россиянах
Ранее бывшие сотрудники американских спецслужб сообщили Yahoo News, что россиянам удалось получить доступ к переговорам ФБР, местонахождению его команд по наблюдению за российскими агентами и данным о них, которыми располагали американцы — и таким образом избегать наблюдения.
Lenta.ru 15:07
Общество
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Футбол
Кокорина и Мамаева выпустят по УДО 17 сентября до обеда
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев во вторник, 17 сентября, выйдут на свободу по условно-досрочному освобождению.
Российская газета 10:00
Политика
Роухани прокомментировал атаку на саудовские НПЗ
Ранее глава Госдепа Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил о возможной причастности Тегерана к этим атакам.
Московский Комсомолец 13:56
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Армия и оружие
Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды
«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
Евразия Daily 09:57
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Политика
Президенты РФ, Ирана и Турции начали трехсторонний саммит по Сирии
Президенты России, Ирана и Турции - Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган - собрались в президентском комплексе Чанкая в Анкаре на трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии.
ТАСС 12:01
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Армия и оружие
Россия пригрозила ответом на развертывание США средств доставки ракет
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва может асимметрично ответить на развертывание США и НАТО новых средств доставки ракет средней и меньшей дальности.
Москва 24 14:25
Энергетика
Forbes: российские бизнесмены стали лидерами по росту капитала за день
Российские бизнесмены в понедельник, 16 сентября, стали лидерами по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.
Ведомости 10:16
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Здоровье
Врачи: этот убийца сердца и сосудов есть в каждом доме
Канадские ученые забили тревогу: чрезмерное употребление соли может оказывать отрицательное воздействие на сердце и сосуды.
Московский Комсомолец 02:10
Происшествия
Врачи собирают подписи против ареста медиков в Нижнем Новгороде
В Ассоциации флебологов России (АФР) вступились за медиков из Нижегородской области — главного врача Балахнинской центральной районной больницы (ЦРБ) Максима Кудыкина и хирурга больницы скорой медицинской помощи города Дзержинска Андрея Васягина, которые сейчас находятся под арестом.
Газета.Ru 13:03
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Политика
Зеленский сообщил о своих ожиданиях от встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от встречи в «нормандском формате» решения вопросов об обмене заключенными с Россией и разведения войск в Донбассе.
РБК 10:19
Политика
Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Игры
Сегодня в бете Call of Duty: Modern Warfare появится мини-карта
Игромания.ру 14 сентября в 07:51
Футбол
Louis Vuitton может купить «Милан» за 1 миллиард
Арно хочет выкупить клуб у инвестиционного фонда Elliott Management весной 2020 года. Сумма сделки может составить 1 миллиард евро.
Бомбардир.ру 07:12
Общество
Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве
На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:30
Культура
Единая федеральная комиссия может появиться в России
Единая федеральная комиссия может появиться в России по инициативе министерства культуры страны.
Политика Сегодня 11:11
Авто
Пикап Beijing F40: ребрендинг и рестайлинг
Рестайлинг принес пикапу только новую решетку радиатора с хромированным декором.
Авторевю 11:14
Общество
Брэд Питт удивился «беспорядку» на МКС
Брэд Питт удивился обилию оборудования на Международной космической станции и напросился на комплимент из космоса.
РИА Новости 13:37
Происшествия
Суд арестовал хоккеиста Мусатова по делу о крупном мошенничестве
Российская газета 12:15
Политика
Путин процитировал Коран, говоря об атаках на НПЗ Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с атаками на НПЗ Саудовской Аравии, вспомнил строчки из Корана, в которых говорится о дружбе и прощении.
News.ru 14:41
Авто
Появилась информация о первом кроссовере Ferrari
Как сообщил технический директор Ferrari Майкл Лайтерс зарубежным СМИ, первый SUV итальянской марки появится в 2022 году.
Тарантас Ньюс 04:37
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35