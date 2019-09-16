Футбол

RT на русскомRT на русскомКасильяс рассказал, как проходит его восстановление после инфаркта

Испанский голкипер Икер Касильяс рассказал, как проходит его восстановление после перенесённого инфаркта и операции на сердце.
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«Я должен потребовать от своего сердца чего-то большего». Касильяс — о восстановлении после инфаркта

Матч ТВ01:43

Касильяс о жизни после инфаркта: «Восстанавливаюсь потихоньку, спешить некуда»

Sports.ru02:10

«Я должен потребовать от своего сердца чего-то большего». Касильяс — о восстановлении после инфаркта

Sportbox.RU01:43

Касильяс рассказал, как проходит его восстановление после инфаркта

RT на русском02:31

Касильяс рассказал о своём состоянии после инфаркта

Чемпионат12:50

Касильяс оценил свое состояние после инфаркта

Газета.Ru14:35

Касильяс рассказал о процессе восстановления после перенесённого инфаркта

News.ru09:38
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Политика

Захарова назвала фантастикой заявления о шпионящих за ФБР россиянах

Ранее бывшие сотрудники американских спецслужб сообщили Yahoo News, что россиянам удалось получить доступ к переговорам ФБР, местонахождению его команд по наблюдению за российскими агентами и данным о них, которыми располагали американцы — и таким образом избегать наблюдения.
Lenta.ru 15:07
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

РБК 13:02
Общество

Кардиолог назвал опасные позы для сна

Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Футбол

Кокорина и Мамаева выпустят по УДО 17 сентября до обеда

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев во вторник, 17 сентября, выйдут на свободу по условно-досрочному освобождению.
Российская газета 10:00
Политика

Роухани прокомментировал атаку на саудовские НПЗ

Ранее глава Госдепа Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил о возможной причастности Тегерана к этим атакам.
Московский Комсомолец 13:56
Общество

В России изменятся правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Армия и оружие

Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды

«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
Евразия Daily 09:57
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Политика

Президенты РФ, Ирана и Турции начали трехсторонний саммит по Сирии

Президенты России, Ирана и Турции - Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган - собрались в президентском комплексе Чанкая в Анкаре на трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии.
ТАСС 12:01
Происшествия

Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Армия и оружие

Россия пригрозила ответом на развертывание США средств доставки ракет

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва может асимметрично ответить на развертывание США и НАТО новых средств доставки ракет средней и меньшей дальности.
Москва 24 14:25
Энергетика

Forbes: российские бизнесмены стали лидерами по росту капитала за день

Российские бизнесмены в понедельник, 16 сентября, стали лидерами по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.
Ведомости 10:16
Политика

Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах

Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Здоровье

Врачи: этот убийца сердца и сосудов есть в каждом доме

Канадские ученые забили тревогу: чрезмерное употребление соли может оказывать отрицательное воздействие на сердце и сосуды.
Московский Комсомолец 02:10
Происшествия

Врачи собирают подписи против ареста медиков в Нижнем Новгороде

В Ассоциации флебологов России (АФР) вступились за медиков из Нижегородской области — главного врача Балахнинской центральной районной больницы (ЦРБ) Максима Кудыкина и хирурга больницы скорой медицинской помощи города Дзержинска Андрея Васягина, которые сейчас находятся под арестом.
Газета.Ru 13:03
Общество

Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Политика

Зеленский сообщил о своих ожиданиях от встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от встречи в «нормандском формате» решения вопросов об обмене заключенными с Россией и разведения войск в Донбассе.
РБК 10:19
Политика

Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Игры

Сегодня в бете Call of Duty: Modern Warfare появится мини-карта

Игромания.ру 14 сентября в 07:51
Футбол

Louis Vuitton может купить «Милан» за 1 миллиард

Арно хочет выкупить клуб у инвестиционного фонда Elliott Management весной 2020 года. Сумма сделки может составить 1 миллиард евро.
Бомбардир.ру 07:12
Общество

Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве

На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:30
Культура

Единая федеральная комиссия может появиться в России

Единая федеральная комиссия может появиться в России по инициативе министерства культуры страны.
Политика Сегодня 11:11
Авто

Пикап Beijing F40: ребрендинг и рестайлинг

Рестайлинг принес пикапу только новую решетку радиатора с хромированным декором.
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Брэд Питт удивился «беспорядку» на МКС

Брэд Питт удивился обилию оборудования на Международной космической станции и напросился на комплимент из космоса.
РИА Новости 13:37
Происшествия

Суд арестовал хоккеиста Мусатова по делу о крупном мошенничестве

Российская газета 12:15
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Путин процитировал Коран, говоря об атаках на НПЗ Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с атаками на НПЗ Саудовской Аравии, вспомнил строчки из Корана, в которых говорится о дружбе и прощении.
News.ru 14:41
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Появилась информация о первом кроссовере Ferrari

Как сообщил технический директор Ferrari Майкл Лайтерс зарубежным СМИ, первый SUV итальянской марки появится в 2022 году.
Тарантас Ньюс 04:37
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На Украине убили бывшего ополченца ДНР

Российская газета 14:35
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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