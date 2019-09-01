Футбол
RT на русскомКасильяс рассказал, как проходит его восстановление после инфаркта
Испанский голкипер Икер Касильяс рассказал, как проходит его восстановление после перенесённого инфаркта и операции на сердце.
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 13:44, Вашингтон
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета 11:37
Экономика
Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч
Почти треть заявили, что им для того, чтобы начать копить, нужен доход от 45 до 55 тысяч рублей на члена семьи.
Газета.Ru 05:41
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал идею о втором названии для региона — Таврида.
RT на русском 11:44
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Авто
Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году
Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.
Народные новости 01:28
Здоровье
72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила
Жертвами тяжелого заболевания уже стали два человека. В Ростовской области — массовое заболевание лихорадкой Западного Нила.
Пятый канал 13 сентября в 23:34
Политика
Путин назвал недопустимым раздел Сирии на зоны влияния
Президент России Владимир Путин в ходе трехстороннего саммита с Турцией и Ираном в Анкаре заявил, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния.
Коммерсантъ 13:35
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Энергетика
В Саудовской Аравии сократилась добыча нефти после атаки дронов
Саудовская компания Saudi Aramco сократила ежесуточную добычу нефти на 5,7 млн баррелей.
Мойка78 14 сентября в 23:43
Автоспорт
Гран-при Сингапура оказался под угрозой из-за лесных пожаров
Проведение Гран-при Сингапура может оказаться под угрозой из-за сильного задымления в районе трассы, сообщает PitPass.
Чемпионат вчера в 15:49
Футбол
ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа
Советский спорт 12:04
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК 08:06
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Общество
4-дневную рабочую неделю могут запустить в тестовом режиме
В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Газета.Ru 12:59
Наука
Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений
Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.
Naked Science 13:28
Политика
Небензя призвал не спешить с выводами по атаке на саудовские НПЗ
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает не спешить с выводами относительно ответственности за атаку дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Московский Комсомолец 13:06
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Национальная служба новостей 05:33
Футбол
Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА
Вести.Ru 13:00
Футбол
Стало известно время освобождения Кокорина и Мамаева из колонии
Представитель пресс-службы УФСИН России по Белгородской области рассказала, в какое время 17 сентября осужденные за драки в Москве футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе.
Москва 24 11:42
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Общество
Рекламу «кастрации неверных мужей» в Петербурге признали антизаконной
Комиссия Санкт-Петербургского Управления ФАС России признала нарушение федерального закона в рекламе ветеринарной клиники.
REGNUM 08:57