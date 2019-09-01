Испанский голкипер Икер Касильяс рассказал, как проходит его восстановление после перенесённого инфаркта и операции на сердце.

Касильяс рассказал, как проходит его восстановление после инфаркта

Происшествия В Мариуполе расстрелян в упор ополченец «Пятнашки» Роман Джумаев Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Джумаев и расстреляли его в упор.

Политика Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Чтобы воспользоваться новыми правилами, необходимо внести изменения в трудовой договор, где должна быть указана возможность подачи заявлений в электронной форме.

Происшествия Двух человек ранили в ходе стрельбы у станции метро в Москве Двое мужчин госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после стрельбы в районе станции метро «Тимирязевская».

Общество В Екатеринбурге в 2020 году начнется строительство новой филармонии Осенью следующего года в Екатеринбурге планируется начать работы по строительству нового здания филармонии по проекту Захи Хадид.

Экономика Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.

Политика Кремль выступил против поспешных выводов США об атаке на Saudi Aramco Песков назвал атаку дронов очень неприятным инцидентом с последствиями для мировых рынков, однако добавил, что инцидент никак не повлияет на развитие отношений России с Саудовской Аравией.

Экономика Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.

Происшествия Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.

Экономика «Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.

Происшествия Коллеги вступились за подозреваемых в мошенничестве хирургов В Нижегородской области коллеги сердечно-сосудистых хирургов Максима Кудыкина и Андрея Васягина, заключенных в СИЗО по подозрению в мошенничестве, выступили в их защиту.

Авто Honda готовит к дебюту самый бюджетный кроссовер бренда Компания Honda уже в следующем году намерена вывести на рынок новый бюджетный кроссовер, который должен стать самым доступным в линейке бренда.

Кино Умер народный артист РСФСР Юрий Колычев Народный артист РСФСР, старейший актёр «Ленкома» Юрий Колычев скончался на 91-м году жизни, сообщает пресс-служба театра.

Шоу-бизнес Станислав Садальский показал переписку с Анастасией Заворотнюк Актер Станислав Садальский в своем Instagram показал подписчикам переписку с телеведущей и актрисой Анастасией Заворотнюк.

Гаджеты «Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу "Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.

Политика Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начались тяжелые осложнения Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.

Технологии Сайт Росстата подвергся DDoS-атаке Сайт Росстата в понедельник подвергся DDoS-атаке, сообщила пресс-служба ведомства.

Общество Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.

Политика В ЛНР обострилась борьба за власть «Корнет был не удовлетворен тем, что власть на оккупированной части Луганской области в результате перешла не к нему, а к бывшему главе МГБ ЛНР Пасечнику», — говорится в материале.

Политика Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.