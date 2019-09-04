Экономика
Deita.ruКаско и ОСАГО объединят в России
Сегодня Центробанк разрабатывает специальные требования, которые позволят особые условия страхования включить в договор ОСАГО. Напомним, что ОСАГО компенсирует тот ущерб третьим лицам, который причинен в результате действий или бездействия виновника аварии. У каско принципиально другие задачи.
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с чего всё началось
Указание, проект которого размещен на сайте регулятора, позволит не оформлять отдельный полис каско, а вносить информацию в договор обязательного страхования гражданской ответственности.Право.рувчера в 10:31
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