с чего всё началось

Сегодня Центробанк разрабатывает специальные требования, которые позволят особые условия страхования включить в договор ОСАГО. Напомним, что ОСАГО компенсирует тот ущерб третьим лицам, который причинен в результате действий или бездействия виновника аварии. У каско принципиально другие задачи.

Каско и ОСАГО объединят в России

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Происшествия 30 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Японии Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.

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