Экономика
Будущее России. Национальные проектыКасперская попросит 39 млрд рублей господдержки на разработчиков
Наталья Касперская, президент группы компаний Infowatch и глава рабочей группы по информационной безопасности в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" обсудит с правительством увеличение господдержки российских разработчиков программного обеспечения с 5 млрд до 39 млрд рублей.
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с чего всё началось
Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка. По словам Касперской, использовались критерии значимости для критической инфраструктуры и степени коммерциализации продуктов.Ведомостивчера в 17:13
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Минкомсвязь выступает за увеличение субсидий разработчикам ПО
Будущее России. Национальные проекты10:42
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Оскорбившего жителей станицы Луганской «политолога» Андрея Окару ведущий выгнал из студии «60 минут».
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
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Андрей Губин возвращается на сцену
Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
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С-400 отразили условную атаку в Новосибирской области
В Новосибирской области комплексы С-400 «Триумф» отразили воздушную атаку условного противника, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Авто
Chevrolet представил Tahoe и Suburban новой генерации
Новые Tahoe и Suburban будут предложены клиентам на выбор с одним из трех моторов – 5,3-литровым или 6,2-литровым V8 мощностью 360 л.с. и 425 л.с. соответственно, либо с 281-сильным дизельным агрегатом Duramax объемом 3.0 литра.
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Певица Нюша стала жертвой травли в Сети после публикации фотографии, на которой изображена в чересчур откровенном купальнике, оголяющем интимные места.
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ДТП с пострадавшими произошло утром в Ногликах
ДТП произошло сегодня, 14 декабря, в десятом часу утра в Ногликах, недалеко от поворота на поликлинику, на въезде в центр поселка.
Армия и оружие
РФ заподозрили в планах взлома Марианской впадины для уничтожения США
Батискаф будет изучать дно Марианской впадины в военных целях Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан 1-го ранга Константин Сивко отмечает, что "впадина находится на границе стыковки двух тектонических плит, в зоне движения по разломам, где Тихоокеанская плита уходит под Филиппинскую плиту".
Экономика
Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн
Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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Ученые выяснили, какова продолжительность жизни человека
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Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube
Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
Армия и оружие
США испытали ракету средней дальности наземного базирования
США провели испытания баллистической ракеты средней дальности наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о РСМД.
Политика
Джонсон переизбрался в парламент
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
Происшествия
На «Адмирале Кузнецове» нашли второго погибшего
На месте пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" нашли тело офицера, сообщает пресс-служба Северного флота.
Общество
Путин заявил об опасности искусственного снижения ставки по ипотеке
Президент РФ Владимир Путин заявил, что над снижением ставки по ипотечным кредитам нужно работать, но опасно это делать искусственно.
Политика
В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
Космос
NASA опубликовало фото загадочного осколка на поверхности Марса
На днях NASA выложило фото с камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), усиановленно на борту ровера Curiosity.
Общество
Российские моряки открыли четыре новых острова в Красном море
Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, экипаж гидрографического судна «Донузлав» обнаружил четыре ранее неизвестных острова в Красном море.
Футбол
Акинфеев заявил, что не обращает внимание на поведение фанатов
Акинфеев рассказал, что самыми оголтелыми болельщиками являются фанаты португальского "Порту", где порядка 40 процентов стадиона матерится на русском языке.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Общество
В Москве началось прощание с Лужковым
В Москве началось прощание с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, передает РИА Новости.
Хоккей
Идея провести матч НХЛ в России принадлежала Овечкину
Идея провести матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России принадлежала нападающему и капитану "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину, сообщает The Washington Post.
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева в пятницу арестовал на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции.