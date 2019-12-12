Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка. По словам Касперской, использовались критерии значимости для критической инфраструктуры и степени коммерциализации продуктов.

с чего всё началось

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