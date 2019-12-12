Экономика

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыКасперская попросит 39 млрд рублей господдержки на разработчиков

Наталья Касперская, президент группы компаний Infowatch и глава рабочей группы по информационной безопасности в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" обсудит с правительством увеличение господдержки российских разработчиков программного обеспечения с 5 млрд до 39 млрд рублей.
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с чего всё началось

Наталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей

Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка. По словам Касперской, использовались критерии значимости для критической инфраструктуры и степени коммерциализации продуктов.
Ведомостивчера в 17:13

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Минкомсвязь выступает за увеличение субсидий разработчикам ПО

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Коммерсантъвчера в 23:18

Наталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей

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Телеведущий Владимир Соловьев назвал "пустым трепом" заявление президента Украины Владимира Зеленского, адресованное российским журналистам.
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В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
Lenta.ru 11:39
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На крейсере «Адмирал Кузнецов» нашли тело второго погибшего

На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» спасатели нашли тело второго погибшего в результате пожара — офицера службы живучести судна.
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Политика

ЕС продлил антироссийские экономические санкции

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлит санкции против России за «аннексию Крыма и участие Москвы в конфликте на востоке Украины».
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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Газета.Ru 10:59
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Банк России с 13 декабря отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Невского народного банка» (Санкт-Петербург) и «Кранбанка» (Иваново).
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Президент Россия может принять участие в открытии железнодорожного сообщения с Крымом 23 декабря.
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В Пензенской области в ДТП пострадали пятеро школьников

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В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
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ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

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