Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка. По словам Касперской, использовались критерии значимости для критической инфраструктуры и степени коммерциализации продуктов.

с чего всё началось

Наталья Касперская, президент группы компаний Infowatch и глава рабочей группы по информационной безопасности в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" обсудит с правительством увеличение господдержки российских разработчиков программного обеспечения с 5 млрд до 39 млрд рублей.

Политика Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными Космическое командование США будет развиваться не только в области оборонных, но и наступательных возможностей, заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в пятницу.

Экономика В Волгоградской области выросла собираемость налогов За 11 месяцев 2019 года благодаря налоговым платежам консолидированный бюджет области пополнился на 94,5 миллиарда рублей.

Политика Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу российского МИД Сергея Лаврова до "синего каления".

Политика Меркель прокомментировала продление санкций против России Немецкий лидер Ангела Меркель, комментируя решение лидеров стран ЕС продлить антироссийские ограничения на полгода, отметила, что условий для снятия санкций против России пока недостаточно.

Происшествия Пожар на Варшавском шоссе в Москве потушен Пожар на складе тканей на Варшавском шоссе в столице потушен. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Общество В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.

Политика Журналиста НТВ не пустили на Украину Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.

Экономика Центробанк вновь снизил ключевую ставку Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

Общество Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.