Экономика
Будущее России. Национальные проектыКасперская попросит 39 млрд рублей господдержки на разработчиков
Наталья Касперская, президент группы компаний Infowatch и глава рабочей группы по информационной безопасности в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" обсудит с правительством увеличение господдержки российских разработчиков программного обеспечения с 5 млрд до 39 млрд рублей.
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с чего всё началось
Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка. По словам Касперской, использовались критерии значимости для критической инфраструктуры и степени коммерциализации продуктов.Ведомостивчера в 17:13
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Минкомсвязь выступает за увеличение субсидий разработчикам ПО
Будущее России. Национальные проекты10:42
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