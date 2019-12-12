Экономика

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыКасперская попросит 39 млрд рублей господдержки на разработчиков

Наталья Касперская, президент группы компаний Infowatch и глава рабочей группы по информационной безопасности в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" обсудит с правительством увеличение господдержки российских разработчиков программного обеспечения с 5 млрд до 39 млрд рублей.
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с чего всё началось

Наталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей

Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка. По словам Касперской, использовались критерии значимости для критической инфраструктуры и степени коммерциализации продуктов.
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Будущее России. Национальные проекты10:42
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Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
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Президент ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил переход 75 процентов акций клуба под контроль ВЭБ "Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами", — цитирует функционера РБК.
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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Набережные Челны.
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В США испытали новую баллистическую ракету

Ранее предполагалось, что вооруженные силы США приступят к испытанию баллистической ракеты средней дальности, разработка которых ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов

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Законопроект, который увеличивает для россиян минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей, приняла в третьем чтении Государственная Дума РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Российскую газету».
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Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло восьми

В результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии число погибших возросло до восьми.
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На днях NASA выложило фото с камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), усиановленно на борту ровера Curiosity.
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Журналиста НТВ не пустили на Украину

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Наталья Ивановна Касперская
Российский предприниматель
Российский предприниматель в сфере информационных технологий, генеральный директор группы компаний InfoWatch, сооснователь компании «Лаборатория Касперского». В 2013 году согласно рейтингу Forbes признана одной из богатейших женщин России, наиболее известных, авторитетных и влиятельных персон в российской ИТ-индустрии. В 2018 году по версии Forbes находится на 13 позиции в топе богатейших женщин России с состоянием 270 млн долларов.
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