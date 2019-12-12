Экономика
Будущее России. Национальные проектыКасперская попросит 39 млрд рублей господдержки на разработчиков
Наталья Касперская, президент группы компаний Infowatch и глава рабочей группы по информационной безопасности в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" обсудит с правительством увеличение господдержки российских разработчиков программного обеспечения с 5 млрд до 39 млрд рублей.
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с чего всё началось
Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка. По словам Касперской, использовались критерии значимости для критической инфраструктуры и степени коммерциализации продуктов.Ведомостивчера в 17:13
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Минкомсвязь выступает за увеличение субсидий разработчикам ПО
Будущее России. Национальные проекты10:42
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Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
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Астронавт Хосиде может отправиться на МКС на американском корабле
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