Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКасперская попросит увеличить господдержку разработчиков ПО в семь раз

Президент компании Infowatch Наталья Касперская, возглавляющая рабочую группу по информационной безопасности в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», попросит увеличить господдержку российских компаний-разработчиков ПО.
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с чего всё началось

Наталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей

Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка. По словам Касперской, использовались критерии значимости для критической инфраструктуры и степени коммерциализации продуктов.
Ведомостивчера в 17:13

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39 млрд руб господдержки попросит Наталья Касперская для разработчиков ПО

Новые Известия04:59

Касперская попросит 39 млрд рублей господдержки на разработчиков

Будущее России. Национальные проекты02:27

Наталья Касперская попросит 39 млрд рублей из бюджета на российские IT-компании

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Российские разработчики хотят большего

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Наталья Касперская попросит у государства 39 млрд рублей на поддержку российских IT-компаний

Дождь00:35

Касперская попросит увеличить господдержку разработчиков ПО в семь раз

Коммерсантъвчера в 23:18

Наталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:13
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Пожар на Варшавском шоссе в Москве локализован

На юге столицы локализовали пожар на складе тканей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
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Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер

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Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

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Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
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В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Лещенко покорил пользователей Сети своей грамотностью

В основном хвалили грамотность, юмор и опыт артиста.
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Женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира

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Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
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В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, а потом заперла его

В Воркуте восьмилетняя девочка впустила в квартиру вора, заперла его и ушла в музыкальную школу.
РИА Новости 06:34
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»

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Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году

Серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба президента республики по итогам презентации проекта министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.
РИА Новости 07:23
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Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге

Почему у главы Якутии возникли вопросы к "Мечелу" "Мечел" Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.
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В случае прекращения транзита газа из России финансовая стабильность Украины будет подорвана.
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Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону

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Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
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Студентка одного из колледжей российского города Чебоксары напала с ножом на сотрудницу учебного заведения.
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Capcom выпустит ремейк Resident Evil 3

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В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Российский предприниматель в сфере информационных технологий, генеральный директор группы компаний InfoWatch, сооснователь компании «Лаборатория Касперского». В 2013 году согласно рейтингу Forbes признана одной из богатейших женщин России, наиболее известных, авторитетных и влиятельных персон в российской ИТ-индустрии. В 2018 году по версии Forbes находится на 13 позиции в топе богатейших женщин России с состоянием 270 млн долларов.
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Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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