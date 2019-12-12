Экономика
КоммерсантъКасперская попросит увеличить господдержку разработчиков ПО в семь раз
Президент компании Infowatch Наталья Касперская, возглавляющая рабочую группу по информационной безопасности в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», попросит увеличить господдержку российских компаний-разработчиков ПО.
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с чего всё началось
Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка. По словам Касперской, использовались критерии значимости для критической инфраструктуры и степени коммерциализации продуктов.Ведомостивчера в 17:13
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Касперская попросит 39 млрд рублей господдержки на разработчиков
Будущее России. Национальные проекты02:27
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