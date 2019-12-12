Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка. По словам Касперской, использовались критерии значимости для критической инфраструктуры и степени коммерциализации продуктов.

с чего всё началось

Президент компании Infowatch Наталья Касперская, возглавляющая рабочую группу по информационной безопасности в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», попросит увеличить господдержку российских компаний-разработчиков ПО.

Касперская попросит увеличить господдержку разработчиков ПО в семь раз

Общество Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.

Политика Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.

Происшествия Пожар на складе в Москве потушен Крупный пожар на складе на юге Москвы потушен, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Происшествия В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции, которую ведет канал "Наш".

Политика Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова на саммите Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на утверждения украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу МИД России Сергея Лаврова на нормандском саммите в Париже до "синего каления".

Футбол Госкорпорация получит более 75% акций ЦСКА Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что государственная корпорация конвертирует в акции долг футбольного ЦСКА и получит более 75% акций клуба.

Происшествия В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.

Политика Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Политика Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.

Футбол РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.

Политика В МИД прокомментировали переговоры по газу с Украиной Для решения газового спора между Россией и Украиной осталось немного времени, но Россия сделает все, чтобы Европа не осталась без газа, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Политика Климкин предрек переход части Украины под власть России Несколько украинский территорий могут перейти под власть России, если Киев при урегулировании ситуации в Донбассе пойдет на компромисс с Москвой, пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Общество Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.

Общество Фонды «Правовая инициатива» и «Генезис» признаны Минюстом иноагентами Факты соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, были установлены в ходе проведения управлением Минюста по Ингушетии внеплановых документарных проверок.