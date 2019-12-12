Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКасперская попросит увеличить господдержку разработчиков ПО в семь раз

Президент компании Infowatch Наталья Касперская, возглавляющая рабочую группу по информационной безопасности в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», попросит увеличить господдержку российских компаний-разработчиков ПО.
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с чего всё началось

Наталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей

Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка. По словам Касперской, использовались критерии значимости для критической инфраструктуры и степени коммерциализации продуктов.
Ведомостивчера в 17:13

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Наталья Касперская попросит у государства больше денег для отечественных разработчиков

Игромания.ру05:06

Наталья Касперская попросит у государства 39 млрд рублей на поддержку российских IT-компаний

Дождь00:35

Касперская попросит 39 млрд рублей господдержки на разработчиков

Будущее России. Национальные проекты02:27

Наталья Касперская попросит 39 млрд рублей из бюджета на российские IT-компании

Говорит Москва01:43

39 млрд руб господдержки попросит Наталья Касперская для разработчиков ПО

Новые Известия04:59

Касперская попросит увеличить господдержку разработчиков ПО в семь раз

Коммерсантъвчера в 23:18

Наталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:13
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Происшествия

Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

BFM.ru 07:26
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Финансы

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Ведомости 05:30
Политика

Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании

Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Известия 11 декабря в 16:54
Происшествия

Пожар на складе в Москве потушен

Крупный пожар на складе на юге Москвы потушен, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
RT на русском 08:04
Происшествия

В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции, которую ведет канал "Наш".
РИА Новости 07:50
Общество

Украина возобновила импорт электроэнергии из России, пишут СМИ

Украинские компании-трейдеры с 11 декабря возобновили поставки электроэнергии из России, пишут "Украинские новости".
РИА Новости 09:00
Политика

Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова на саммите

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на утверждения украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу МИД России Сергея Лаврова на нормандском саммите в Париже до "синего каления".
РИА Новости 09:08
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Биатлон

Биатлонистка Миронова впервые завоевала бронзу на этапе Кубка мира

РБК 07:10
Футбол

Госкорпорация получит более 75% акций ЦСКА

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что государственная корпорация конвертирует в акции долг футбольного ЦСКА и получит более 75% акций клуба.
Газета.Ru 09:18
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.
ТАСС 06:45
Политика

Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций

Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Lenta.ru 08:14
Происшествия

СК опубликовал видео допроса обвиняемого в убийстве девушек на Урале

РИА Новости 09:19
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Шоу-бизнес

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет

Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
Мойка78 08:22
Политика

Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
RT на русском 07:16
Футбол

РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:16
Политика

В МИД прокомментировали переговоры по газу с Украиной

Для решения газового спора между Россией и Украиной осталось немного времени, но Россия сделает все, чтобы Европа не осталась без газа, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
РИА Новости 08:35
Происшествия

Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу

Школьница выполнила его просьбу и ушла на занятия, закрыв мужчину в квартире. После этого она позвонила матери и рассказала о "сюрпризе".
Интерфакс 08:23
Политика

В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
РИА Новости 06:51
Спорт

Sports.ru рассказал о тайном награждении Колобкова орденом Александра Невского

Sports.ru опубликовал новость о тайном награждении министра спорта России Павла Колобкова орденом Александра Невского.
Lenta.ru 09:10
Политика

Климкин предрек переход части Украины под власть России

Несколько украинский территорий могут перейти под власть России, если Киев при урегулировании ситуации в Донбассе пойдет на компромисс с Москвой, пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Sputnik Таджикистан 02:00
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Политика

Путин прибыл в Набережные Челны

Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:36
Общество

Фонды «Правовая инициатива» и «Генезис» признаны Минюстом иноагентами

Факты соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, были установлены в ходе проведения управлением Минюста по Ингушетии внеплановых документарных проверок.
Российская газета 08:10
Политика

Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вести.Ru 05:03
Общество

Лукашенко заявил об отсутствии желания жить после докладов министров

Известия 08:13
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК 07:00
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Российский предприниматель в сфере информационных технологий, генеральный директор группы компаний InfoWatch, сооснователь компании «Лаборатория Касперского». В 2013 году согласно рейтингу Forbes признана одной из богатейших женщин России, наиболее известных, авторитетных и влиятельных персон в российской ИТ-индустрии. В 2018 году по версии Forbes находится на 13 позиции в топе богатейших женщин России с состоянием 270 млн долларов.
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Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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