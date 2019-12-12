Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКасперская попросит увеличить господдержку разработчиков ПО в семь раз

Президент компании Infowatch Наталья Касперская, возглавляющая рабочую группу по информационной безопасности в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», попросит увеличить господдержку российских компаний-разработчиков ПО.
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с чего всё началось

Наталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей

Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка. По словам Касперской, использовались критерии значимости для критической инфраструктуры и степени коммерциализации продуктов.
Ведомостивчера в 17:13

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В Минсвязи поддержали увеличение господдержки российских разработчиков ПО

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Наталья Касперская попросит 39 млрд рублей из бюджета на российские IT-компании

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Касперская попросит 39 млрд рублей господдержки на разработчиков

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39 млрд руб господдержки попросит Наталья Касперская для разработчиков ПО

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Наталья Касперская попросит у государства 39 млрд рублей на поддержку российских IT-компаний

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Касперская попросит увеличить господдержку разработчиков ПО в семь раз

Коммерсантъвчера в 23:18

Наталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:13
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Политика

Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян

Вопрос о признании геноцида армян остается камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов.
РИА Новости вчера в 13:25
Происшествия

СКР опубликовал видео допроса обвиняемого в убийстве девушек на Уктусе

Znak.com 08:39
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
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В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС 06:45
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Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru 11 декабря в 17:15
Политика

Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину

Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Московский Комсомолец вчера в 16:14
Общество

Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Ведомости вчера в 17:02
Политика

В МИД прокомментировали ход переговоров по газу с Украиной

Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что для решения газового спора между Россией и Украиной осталось немного времени, при этом российская сторона сделает все, чтобы Европа не осталась без газа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:19
Финансы

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Ведомости 05:30
Происшествия

В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, а потом заперла его

В Воркуте восьмилетняя девочка впустила в квартиру вора, заперла его и ушла в музыкальную школу.
РИА Новости 06:34
Политика

Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области

ТК Звезда вчера в 09:52
Политика

Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций

Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Lenta.ru 08:14
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Джонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
РБК 01:38
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В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Интерфакс 05:25
Политика

Путин поручил перейти на электронные документы в медицине к 15 апреля

Президент России Владимир Путин поручил к 15 апреля 2020 года обеспечить переход от бумажных к электронным документам в сфере медицины.
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Вышел первый трейлер фильма об Эдуарде Стрельцове

Вслед за лентой о Льве Яшине в России выйдет ещё один фильм, посвящённый легенде советского футбола. В Сети появился трейлер "Стрельцова".
Российская газета 07:26
Политика

МИД сообщил о «разговоре на повышенных тонах» на саммите в Париже

Участники переговоров «нормандского саммита» в Париже переходили на повышенные тона.
РБК 09:39
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
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Россиянка подселила гастарбайтеров в комнату к своим детям

Lenta.ru 09:09
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ПФК ЦСКА переходит под контроль ВЭБа

ВЭБ получит контроль над футбольным клубом ЦСКА, став основным владельцем (более 75%), сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации под председательством премьера Дмитрия Медведева.
Коммерсантъ 09:23
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Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет

Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
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На «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший

На авианосце «Адмирал Кузнецов» поисковая группа обнаружила второго погибшего при пожаре.
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Футбол

Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
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Спорт

Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского

Министр спорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского, сообщает портал Sports.ru со ссылкой на источники.
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Кубок мира. Биатлонист Логинов стал третьим в спринте

Биатлонист Александр Логинов стал лучшим из россиян в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
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Диетологи дали советы по выбору блюд и напитков на Новый год

Врачи-диетологи рассказали, как правильно подобрать продукты, блюда и напитки для новогоднего стола, чтобы не допустить неприятных последствий для организма.
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Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности

Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
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CyberSport.ru 11 декабря в 04:01
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Банки предложили свои варианты борьбы с мошенническими переводами

В Ассоциации банков России предложили два способа борьбы с мошенническими переводами: продление срока "заморозки" сомнительного платежа, который сейчас составляет два рабочих дня, а также возвращение средств отправителю.
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Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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