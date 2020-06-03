Экономика

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Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
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с чего всё началось

Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж

В 2020 – 2021 годах Россию могут покинуть 10 – 15 тыс. ИТ-специалистов.
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Наталья Ивановна Касперская
Российский предприниматель
Российский предприниматель в сфере информационных технологий, президент группы компаний InfoWatch, сооснователь компании «Лаборатория Касперского». В 2013 году согласно рейтингу Forbes признана одной из богатейших женщин России, наиболее известных, авторитетных и влиятельных персон в российской ИТ-индустрии. В 2018 году по версии Forbes находится на 13 позиции в топе богатейших женщин России с состоянием 270 млн долларов.
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