Экономика

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Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
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с чего всё началось

Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж

В 2020 – 2021 годах Россию могут покинуть 10 – 15 тыс. ИТ-специалистов.
РБКвчера в 23:00

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Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж

РБКвчера в 23:00

Правительство просят признать IT-отрасль пострадавшей от пандемии

RT на русском03:58

Касперская попросила правительство отнести IT к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям

ТАСС03:38

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

РИА Новости03:29

Касперская заявила об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж из-за пандемии

Московский Комсомолец01:03

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса

Коммерсантъ00:20

Касперская попросила правительство включить IT в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Комсомольская правда04:32
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Российский предприниматель в сфере информационных технологий, президент группы компаний InfoWatch, сооснователь компании «Лаборатория Касперского». В 2013 году согласно рейтингу Forbes признана одной из богатейших женщин России, наиболее известных, авторитетных и влиятельных персон в российской ИТ-индустрии. В 2018 году по версии Forbes находится на 13 позиции в топе богатейших женщин России с состоянием 270 млн долларов.
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