Экономика
ИзвестияКасперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Читать в источнике
Оценить777
с чего всё началось
В 2020 – 2021 годах Россию могут покинуть 10 – 15 тыс. ИТ-специалистов.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Касперская попросила правительство включить IT в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Комсомольская правда04:32
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 13:56, Ашберн
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Lenta.ru 05:45
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Общество
Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске
Коммерсантъ 09:26
Общество
Протестующие в Лондоне штурмуют резиденцию премьер-министра
Толпа бушует у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.
Фонтанка.Ру 13:06
Здоровье
727 новых случаев заражений коронавирусом выявлено в Подмосковье
727 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Московской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01 июня в 09:10
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru 01:19
Кино
Алёна Бабенко рассказала о сериале «Последствия»
RT на русском 12:39
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Общество
В Петербурге ежедневно госпитализируют около 750 человек
Количество госпитализируемых пациентов ежедневно составляет порядка 750 человек.
Город+ 13:49
Политика
Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ.
ТАСС 08:19
Армия и оружие
Пентагон перебросил 1,6 тысячи военных в район Вашингтона
Отмечается, что в связи с волной протестов, прокатившейся по стране в связи с убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, военнослужащие находятся в состоянии повышенной боевой готовности, но пока не учавствуют в "оборонной поддержке операций гражданских властей".
KM.ru 01:20
Общество
Жителям Петербурга с 5 июня разрешили посещать храмы
РИА Новости 12:05
Политика
Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
На Украине оценили угрозу широкомасштабной войны с Россией
Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил угрозу широкомасштабной войны с Россией.
Lenta.ru вчера в 02:27
Общество
Кировские паломники собрались в Великорецкий крестный ход
Жители Великорецкого просят паломников не идти в крестный ход и не подвергать опасности селян.
Свойкировский.рф 03:37
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
Политика
США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям
США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:53
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
Вести.Ru 07:47
Экономика
Warner Music провела крупнейшее в этом году IPO
Одна из трех крупнейших звукозаписывающих компаний мира Warner Music Group Corp (WMG) привлекла $1,925 млрд в ходе IPO, которое стало крупнейшим на рынке с начала года.
Интерфакс 07:16
Авто
Nissan упростит автомобили Infiniti
Масштабная реструктуризация, затеянная Nissan в рамках нового четырехлетнего плана, затронет и подконтрольную ему марку Infiniti.
Автоновости дня вчера в 08:10
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
Спорт
Чемпион мира по борьбе корэш скончался из-за коронавируса
Газета.Ru 12:05
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
Происшествия
В Крыму суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки
Ленинский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения 39-летнему жителю поселка Ленино, который обвиняется в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки - собственной крестницы.
Российская газета 11:29
Экономика
Россия может потерять статус лидера по экспорту пшеницы
По итогам сезона-2019/20 Россия может уступить странам Евросоюза мировое лидерство в экспорте пшеницы, пишет «Агроинвестор» со ссылкой на заявление президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского.
Агробук вчера в 00:00