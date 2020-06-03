В 2020 – 2021 годах Россию могут покинуть 10 – 15 тыс. ИТ-специалистов.

с чего всё началось

Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

Футбол Заболевший коронавирусом Павел Погребняк выписан из больницы На следующий день Мария Погребняк, которая является женой футболиста, сделала заявление о том, что у Павла двусторонняя пневмония на фоне COVID-19.

Происшествия В Югре учитель школы подозревается в педофилии Ханты-Мансийск, 3 июня 2020, 08:26 — REGNUM В Нижневартовске учитель одной из школ задержан по подозрению в педофилии. 28

Кино Умерла актриса из «Санта-Барбары» По данным издания, смерть наступила по естественным причинам. Пегги Поуп начала свою актерскую карьеру в 1966 году.

Армия и оружие Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания "Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе. 1,8K

Автоспорт Ральф Шумахер считает, что Фрэнку Уильямсу и его дочери нужно уйти из Формулы-1 Бывший пилот команды «Уильямс» Ральф Шумахер выразил мнение, что сэру Фрэнку Уильямсу и его дочери Клэр стоит уйти из Формулы-1, чтобы спасти собственный гоночный коллектив.

Происшествия ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков. 1,2K

Политика Суд арестовал украинского военного, нарушившего госграницу в Крыму Ранее сообщалось, что пограничники в Крыму задержали украинского военного Евгения Добринского за нарушение госграницы России, он был пьян.

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,8K

Футбол «Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину «Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.

Общество ВОЗ предупредила об угрозе «разрушительной» второй волны коронавируса Есть явная угроза повторного всплеска COVID-19, если вирус не купировать, она может стать разрушительной, заявил директор Европейского регионального бюро Всемироной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга. 493

Общество В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения. 5

Шоу-бизнес Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати Хотя Анастасия Решетова и Тимати (Тимур Юнусов) давно вместе и воспитывают общего сына, поклонники до сих пор ждут их свадьбы. 3

Общество Сенатор Керимов подал в суд на Forbes Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иски о защите чести и достоинства к журналу Forbes, изданию «Наша версия» и газете «Ведомости». 9

Общество Instagram запустил в России новую функцию Соцсеть Instagram запустила в России функцию для заказа еды в рамках поддержки малого бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса.

Экономика Польша начала расследование против «Газпрома» «Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении. 462

Гаджеты У Google Chromecast 2020 будет пульт Ранее в этом году начали распространяться сообщения о новом устройстве Google Chromecast со встроенным пультом дистанционного управления и сегодня появились новые фотографии, которые подтверждают эти сообщения.