Экономика
ИзвестияКасперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
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В 2020 – 2021 годах Россию могут покинуть 10 – 15 тыс. ИТ-специалистов.РБКвчера в 23:00
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Касперская попросила правительство включить IT в перечень пострадавших от пандемии отраслей
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