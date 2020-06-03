Экономика

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Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
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с чего всё началось

Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж

В 2020 – 2021 годах Россию могут покинуть 10 – 15 тыс. ИТ-специалистов.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Касперская попросила правительство включить IT в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Комсомольская правда04:32

Правительство просят признать IT-отрасль пострадавшей от пандемии

RT на русском03:58

Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж

РБКвчера в 23:00

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

РИА Новости03:29

Касперская заявила об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж из-за пандемии

Московский Комсомолец01:03

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса

Коммерсантъ00:20

Касперская попросила правительство отнести IT к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям

ТАСС03:38
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
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Происшествия

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Политика

США начали расследование импорта ванадия из России и Китая

Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая, говорится на сайте ведомства.
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Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
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В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения

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Российский предприниматель в сфере информационных технологий, президент группы компаний InfoWatch, сооснователь компании «Лаборатория Касперского». В 2013 году согласно рейтингу Forbes признана одной из богатейших женщин России, наиболее известных, авторитетных и влиятельных персон в российской ИТ-индустрии. В 2018 году по версии Forbes находится на 13 позиции в топе богатейших женщин России с состоянием 270 млн долларов.
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