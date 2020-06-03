Экономика

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Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
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с чего всё началось

Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж

В 2020 – 2021 годах Россию могут покинуть 10 – 15 тыс. ИТ-специалистов.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Касперская попросила правительство включить IT в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Комсомольская правда04:32

Правительство просят признать IT-отрасль пострадавшей от пандемии

RT на русском03:58

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса

Коммерсантъ00:20

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

РИА Новости03:29

Касперская заявила об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж из-за пандемии

Московский Комсомолец01:03

Касперская попросила правительство отнести IT к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям

ТАСС03:38

Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж

РБКвчера в 23:00
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Авто

Правительство Калининградской области закупает девять машин за 17,8 млн рублей

Калининград.Ru 05:23
Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
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Политика

ЦИК показал бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Центризбирком на заседании 2 июня показал образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции России.
RuNews24.ru вчера в 10:54
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Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом

Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом.
Lenta.ru 05:13
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Общество

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
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Общество

Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию

Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru 05:25
Общество

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента ИКЕА

РБК 04:50
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Кино

Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»

Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor 01 июня в 07:42
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Армия и оружие

Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
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Происшествия

В Югре учитель школы подозревается в педофилии

Ханты-Мансийск, 3 июня 2020, 08:26 — REGNUM В Нижневартовске учитель одной из школ задержан по подозрению в педофилии.
REGNUM 01:26
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Происшествия

В Хакасии полицейский сбил двух маленьких девочек

Пострадавшие 5 и 7 лет с травмами различной тяжести доставлены в больницу. В Хакасии полицейский, возвращаясь с работы, сбил двух девочек.
Piter.tv 04:38
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Политика

ЕС выступил против возвращения России в G7

Европейский Союз не поддержал инициативу американского президента Дональда Трампа о возвращении РФ в G7.
Суть событий вчера в 12:36
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Технологии

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит вчера в 04:43
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Экономика

Компания Zoom удвоила прогноз по выручке

Вашингтон, 3 июня 2020, 09:37 — REGNUM Компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференцсвязи, удвоила свой прогноз по выручке по итогам 2020 года, пишет 3 июня издание Bloomberg.
REGNUM 02:37
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала о судьбе «особенной» дочери Бондарчук

Светлана Бондарчук на днях дала Ксении Собчак в её авторском шоу интервью, в котором в том числе затронула вопрос о своей дочери.
Discover24 03:43
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Происшествия

На Сахалине образовалось нефтяное озеро, в котором гибнут птицы

В Охинском районе Сахалина обнаружено нефтяное озеро, в котором гибнут птицы.
Вести.Ru 04:38
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Космос

Планетологи выяснили, что раньше у Марса были кольца

Американские планетологи из Института SETI и Университета Пердью предположили, что необычный наклон орбиты Деймоса может быть объяснен присутствием в прошлом у Марса массивного кольца.
РИА Новости 05:05
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Происшествия

Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
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Общество

В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения

В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
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Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили 184 носителя коронавируса

Ростов-на-Дону, 1 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 01 июня в 03:54
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Общество

Торбинский сравнил полицейских в России и США

Торбинский является воспитанником "Спартака", за который отыграл с 2002 по 2007 год.
RT на русском 01:43
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Армия и оружие

В Киеве заявили, что украинский военный был задержан в Крыму незаконно

Украинская сторона назвала задержание своего военного Евгения Добринского в Крыму российскими пограничниками "исчезновением" и считает эти действия незаконными.
ТАСС вчера в 16:23
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Шоу-бизнес

Королева TikTok устроила антикарантинную вечеринку с Димой Биланом

РЕН ТВ 05:20
Экономика

В России пенсионерам дадут отсрочку по взысканию долгов

Москва, 3 июня 2020, 10:17 — REGNUM Законопроект об отсрочке по взысканию долгов пенсионеров внесли в Госдуму парламентарии фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, сообщили в партии.
REGNUM 03:17
Интернет

Instagram запустил в России функцию для заказа еды

Соцсеть Instagram запустила в России функцию для заказа еды в рамках поддержки малого бизнеса, пострадавшего в условиях коронавируса, говорится в сообщении соцсети.
ПРАЙМ 05:23
Как работают Яндекс.Новости?
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Наталья Ивановна Касперская
Российский предприниматель
Российский предприниматель в сфере информационных технологий, президент группы компаний InfoWatch, сооснователь компании «Лаборатория Касперского». В 2013 году согласно рейтингу Forbes признана одной из богатейших женщин России, наиболее известных, авторитетных и влиятельных персон в российской ИТ-индустрии. В 2018 году по версии Forbes находится на 13 позиции в топе богатейших женщин России с состоянием 270 млн долларов.
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