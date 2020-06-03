Экономика

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Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
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с чего всё началось

Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж

В 2020 – 2021 годах Россию могут покинуть 10 – 15 тыс. ИТ-специалистов.
РБКвчера в 23:00

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Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Известия03:45

Касперская попросила правительство отнести IT к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям

ТАСС03:38

Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж

РБКвчера в 23:00

Касперская предупредила правительство о риске отъезда тысяч IT-специалистов из России

Дождь03:15

Касперская заявила об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж из-за пандемии

Московский Комсомолец01:03

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса

Коммерсантъ00:20

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

РИА Новости03:29
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