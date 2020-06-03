В 2020 – 2021 годах Россию могут покинуть 10 – 15 тыс. ИТ-специалистов.

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Россию в 2020 – 2021 годах может покинуть около 10 – 15 тыс. IT-специалистов.

Происшествия В Красноярске обнаружили тело ребенка В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД. 16

Здоровье Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками. 187

Здоровье Северодвинскую больницу перепрофилируют для пациентов с коронавирусом В связи с ростом числа выявленных случаев заболевания КОВИД в Северодвинске на заседании регионального оперштаба принято решение перевести городскую больницу № 2 в режим инфекционного госпиталя. 2

Шоу-бизнес Дмитрий Борисов отреагировал на предложение Юлии Барановской Как только стали говорить, что она встречается с Борисовым, она решила поддержать этот слух и пошутила, обратившись к Дмитрию с вопросом об их возможном бракосочетании. 10

Экономика Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии Правительство планирует отказаться от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки. 1

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,7K

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Политика Токаев высказался о правах русских в Казахстане Токаев отметил, что более 3,5 миллиона русских, проживающих в стране, являются неотъемлемой частью «нашего народа, они пользуются всеми правами».

Армия и оружие Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии В настоящее время армия фельдмаршала Халифы Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. 28

Общество Екатеринбургскую кольцевую дорогу замкнут в круг в 2022 году Екатеринбургскую кольцевую дорогу замкнут в круг в 2022 году. Через 2 года строители планируют полностью сдать объект в эксплуатацию.

Политика Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV. 39

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 1,1K

Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 192

Общество В больнице под Саратовом выявили 18 случаев заражения коронавирусом "Сразу 18 случаев выявлено в Балашовской районной больнице - в отделении, закрытом на карантин", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области. 825

Экономика Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне. 15

Футбол Форвард сборной Канады может продолжить карьеру в ЦСКА Москва, 2 июня 2020, 23:29 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Бешикташа» и национальной сборной Канады по футболу Кайал Ларин может продолжить карьеру в России.

Общество Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте. 85