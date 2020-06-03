Экономика
КоммерсантъКасперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса
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с чего всё началось
В 2020 – 2021 годах Россию могут покинуть 10 – 15 тыс. ИТ-специалистов.РБКвчера в 23:00
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Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
Здоровье
Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками
Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы 01 июня в 03:31
Экономика
В России может быть установлена минимальная ставка часовой оплаты
В России может появиться минимальный размер почасовой ставки оплаты труда.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:53
Общество
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра, сообщает «РИА Новости».
РБК 01 июня в 23:31
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
Здоровье
Северодвинскую больницу перепрофилируют для пациентов с коронавирусом
В связи с ростом числа выявленных случаев заболевания КОВИД в Северодвинске на заседании регионального оперштаба принято решение перевести городскую больницу № 2 в режим инфекционного госпиталя.
Невские Новости вчера в 13:45
Армия и оружие
Военные помогут с восстановлением железной дороги под Мурманском
RT на русском 01:25
Шоу-бизнес
Дмитрий Борисов отреагировал на предложение Юлии Барановской
Как только стали говорить, что она встречается с Борисовым, она решила поддержать этот слух и пошутила, обратившись к Дмитрию с вопросом об их возможном бракосочетании.
RuNews24.ru вчера в 06:05
Экономика
Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Правительство планирует отказаться от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки.
РБК 01:00
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Онищенко не видит необходимости в тотальной вакцинации
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главнй санитарный врач страны Геннадий Онищенко отметил, что не видит необходимости в проведении поголовной вакцинации от коронавируса.
Невские Новости 01:00
Кино
Воссоединение актеров «Властелина колец» растрогало зрителей
Актер Джош Гад в своей YouTube-передаче "Воссоединение на расстоянии" собрал вместе авторов и актеров трилогии "Властелин колец".
Газета.Ru 01 июня в 03:46
Шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Новые Известия вчера в 08:24
Общество
Презентацию Cyberpunk 2077 отложили до 25 июня
CD Projekt RED решила отложить презентацию Cyberpunk 2077 с 11 до 25 июня.
Игромания.ру вчера в 14:34
Политика
Токаев высказался о правах русских в Казахстане
Токаев отметил, что более 3,5 миллиона русских, проживающих в стране, являются неотъемлемой частью «нашего народа, они пользуются всеми правами».
Lenta.ru 02:04
Армия и оружие
Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии
В настоящее время армия фельдмаршала Халифы Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха.
Lenta.ru вчера в 10:02
Общество
Екатеринбургскую кольцевую дорогу замкнут в круг в 2022 году
Екатеринбургскую кольцевую дорогу замкнут в круг в 2022 году. Через 2 года строители планируют полностью сдать объект в эксплуатацию.
ФедералПресс 02:32
Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая.
РБК вчера в 23:35
Кино
Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
News.ru 01 июня в 08:25
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Общество
В больнице под Саратовом выявили 18 случаев заражения коронавирусом
"Сразу 18 случаев выявлено в Балашовской районной больнице - в отделении, закрытом на карантин", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.
РИА Новости вчера в 04:31
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
Футбол
Форвард сборной Канады может продолжить карьеру в ЦСКА
Москва, 2 июня 2020, 23:29 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Бешикташа» и национальной сборной Канады по футболу Кайал Ларин может продолжить карьеру в России.
REGNUM вчера в 16:29
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep
Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня вчера в 01:02
Общество
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости вчера в 15:01
Политика
В Белом доме опровергли разгон протестов в Вашингтоне из-за Трампа
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир опроверг сообщения о том, что протестующих на Лафайет-сквер в Вашингтоне пришлось разогнать из-за того, что туда направлялся президент США Дональд Трамп.
Известия вчера в 15:47