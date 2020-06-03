Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКасперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса

Россию в 2020 – 2021 годах может покинуть около 10 – 15 тыс. IT-специалистов.
Читать в источнике
Комментировать144
с чего всё началось

Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж

В 2020 – 2021 годах Россию могут покинуть 10 – 15 тыс. ИТ-специалистов.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Касперская увидела риск эмиграции IT-специалистов из-за кризиса

Компания02:36

Касперская предупредила правительство об отъезде тысяч IT-специалистов из-за кризиса

Дождь01:38

Мишустина предупредили о риске массового отъезда программистов из России

Аргументы недели02:12

Представители IT-отрасли просят признать их пострадавшими от коронавируса

Долг.рф02:16

Касперская заявила об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж из-за пандемии

Московский Комсомолец01:03

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса

Коммерсантъ00:20

Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж

РБКвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 02:52, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов

Известия 00:32
148
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
260
Происшествия

В Красноярске обнаружили тело ребенка

В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
16
Здоровье

Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками

Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы 01 июня в 03:31
187
Экономика

В России может быть установлена минимальная ставка часовой оплаты

В России может появиться минимальный размер почасовой ставки оплаты труда.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:53
19
Общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра, сообщает «РИА Новости».
РБК 01 июня в 23:31
10
Общество

В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей

Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
15
Здоровье

Северодвинскую больницу перепрофилируют для пациентов с коронавирусом

В связи с ростом числа выявленных случаев заболевания КОВИД в Северодвинске на заседании регионального оперштаба принято решение перевести городскую больницу № 2 в режим инфекционного госпиталя.
Невские Новости вчера в 13:45
2
Армия и оружие

Военные помогут с восстановлением железной дороги под Мурманском

RT на русском 01:25
2
Шоу-бизнес

Дмитрий Борисов отреагировал на предложение Юлии Барановской

Как только стали говорить, что она встречается с Борисовым, она решила поддержать этот слух и пошутила, обратившись к Дмитрию с вопросом об их возможном бракосочетании.
RuNews24.ru вчера в 06:05
10
Экономика

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Правительство планирует отказаться от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки.
РБК 01:00
1
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,7K
Общество

Онищенко не видит необходимости в тотальной вакцинации

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главнй санитарный врач страны Геннадий Онищенко отметил, что не видит необходимости в проведении поголовной вакцинации от коронавируса.
Невские Новости 01:00
89
Кино

Воссоединение актеров «Властелина колец» растрогало зрителей

Актер Джош Гад в своей YouTube-передаче "Воссоединение на расстоянии" собрал вместе авторов и актеров трилогии "Властелин колец".
Газета.Ru 01 июня в 03:46
24
Шоу-бизнес

Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

Новые Известия вчера в 08:24
925
Общество

Презентацию Cyberpunk 2077 отложили до 25 июня

CD Projekt RED решила отложить презентацию Cyberpunk 2077 с 11 до 25 июня.
Игромания.ру вчера в 14:34
1
Политика

Токаев высказался о правах русских в Казахстане

Токаев отметил, что более 3,5 миллиона русских, проживающих в стране, являются неотъемлемой частью «нашего народа, они пользуются всеми правами».
Lenta.ru 02:04
Армия и оружие

Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии

В настоящее время армия фельдмаршала Халифы Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха.
Lenta.ru вчера в 10:02
28
Общество

Екатеринбургскую кольцевую дорогу замкнут в круг в 2022 году

Екатеринбургскую кольцевую дорогу замкнут в круг в 2022 году. Через 2 года строители планируют полностью сдать объект в эксплуатацию.
ФедералПресс 02:32
Политика

США начали расследование импорта ванадия из России и Китая

Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая.
РБК вчера в 23:35
14
Кино

Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
News.ru 01 июня в 08:25
1
Политика

Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
39
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
1,1K
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
192
Общество

В больнице под Саратовом выявили 18 случаев заражения коронавирусом

"Сразу 18 случаев выявлено в Балашовской районной больнице - в отделении, закрытом на карантин", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.
РИА Новости вчера в 04:31
825
Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
15
Футбол

Форвард сборной Канады может продолжить карьеру в ЦСКА

Москва, 2 июня 2020, 23:29 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Бешикташа» и национальной сборной Канады по футболу Кайал Ларин может продолжить карьеру в России.
REGNUM вчера в 16:29
Авто

Бренд Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep

Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня вчера в 01:02
9
Общество

Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса

Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости вчера в 15:01
85
Политика

В Белом доме опровергли разгон протестов в Вашингтоне из-за Трампа

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир опроверг сообщения о том, что протестующих на Лафайет-сквер в Вашингтоне пришлось разогнать из-за того, что туда направлялся президент США Дональд Трамп.
Известия вчера в 15:47
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наталья Ивановна Касперская
Российский предприниматель
Российский предприниматель в сфере информационных технологий, президент группы компаний InfoWatch, сооснователь компании «Лаборатория Касперского». В 2013 году согласно рейтингу Forbes признана одной из богатейших женщин России, наиболее известных, авторитетных и влиятельных персон в российской ИТ-индустрии. В 2018 году по версии Forbes находится на 13 позиции в топе богатейших женщин России с состоянием 270 млн долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное