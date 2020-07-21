Интернет
Astera«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix
Чаще всего в названиях фигурировали сериалы «Очень странные дела», «Ведьмак», «Половое воспитание», «Оранжевый — хит сезона». Под такими названиями распространяли шпионские программы, которые способны удалять данные пользователя и следить за ним.
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Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин подписал необходимый указ о назначении Михаила Дегтярева (депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
CT news вчера в 13:38
Общество
Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве граждан
Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий гражданам с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. руб. становиться банкротами во внесудебном порядке - через многофункциональные центры (МФЦ).
Интерфакс 07:37
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
Общество
NYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной
Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий.
Российская газета вчера в 23:43
Футбол
France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году
ToDay News Ufa 05:55
Происшествия
Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»
Газета.Ru 10:51
Политика
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране, вероятнее всего, ухудшится.
Известия 19:51
Футбол
«Челси» предложит «Байеру» 70 миллионов фунтов за трансфер Хаверца
Согласно информации портала Sky Germany, «аристократы» готовы предложить за игрока 70 миллионов фунтов.
REGNUM вчера в 15:02
Гаджеты
Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000
Компания AMD официально представила свои новые мощные процессоры Ryzen 4000, предназначенные для установки на персональные компьютеры.
Goroday.ru 17:37
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Армия и оружие
Греция привела армию в повышенную готовность из-за действий Турции
Решение Турции начать исследования возле острова Кастелоризо вынудило Грецию привести свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности.
Экономика сегодня 11:08
Кино
HBO приступила к работе над приквелом сериала «Игра престолов»
Телевизионная сеть HBO начала работу над лентой "Дом драконов", которая является приквелом сериала "Игра престолов", сообщают "Дни.ру".
Москва 24 10:08
Футбол
Клопп: момент, когда «Ливерпуль» получит трофей, будет одним из самых важных в истории
Чемпионат 20:00
Политика
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM 17:59
Политика
Дегтярев сегодня приступил к работе в Хабаровском крае
Михаил Дегтярев сегодня приступил к работе в Хабаровском крае.
Вести ФМ 07:48
Путешествия
Отдых в России назвали мучением и объяснили ажиотажный спрос на поездки в Турцию
Объяснение ажиотажному спросу на поездки в Турцию дала туристический консультант Светлана Щипанова в эфире радио «Комсомольская правда».
Lenta.ru 15:43
Игры
Вышел тизер игры о фехтовании Hellish Quart
News.ru 15:02
Футбол
«Спартак» опубликовал письмо главе департамента судейства РФС
Совет директоров футбольного клуба "Спартак" написал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи, в котором выразил неудовольствие работой его ведомства.
Вести.Ru 15:20
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке террорист задержан
Газета.Ru 16:45
Происшествия
185 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки выявлено 185 случаев инфицирования, 208 пациентов — выздоровели, 5 носителей коронавируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:27
Музыка
Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Приложение для поиска музыки Shazam определило самые популярные песни года среди российских слушателей.
Ридус 13:33
Финансы
Экономист оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ
Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров в пятницу, 24 июля.
RT на русском 06:05
Политика
Политика Рогозина оказалась выгодна США
Уиттингтон признает, что проводимая Рогозиным политика оказалась выгодна США и противоречит национальным интересам России.
Lenta.ru 05:36
Политика
Британия опубликовала доклад о вмешательстве России
1. Доклад о вмешательстве России опубликовали спустя полтора года Комитет парламента Великобритании по разведке и безопасности 21 июля опубликовал доклад о вмешательстве Москвы в электоральные кампании разных стран.
Lenta.ru 08:11
Космос
Томские ученые готовят к отправке в космос рой спутников
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) станут участниками космического эксперимента «Рой малых космических аппаратов (КА)».
iotdaily.ru 16:45