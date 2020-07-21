Интернет

AsteraAstera«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix

Чаще всего в названиях фигурировали сериалы «Очень странные дела», «Ведьмак», «Половое воспитание», «Оранжевый — хит сезона». Под такими названиями распространяли шпионские программы, которые способны удалять данные пользователя и следить за ним.
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«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix

Astera15:33

«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом сериалов Netflix

РБК15:00

Покусились на святое. Мошенники начали распространять вирусы под видом сериалов

Life.ru11:16

Kaspersky выявил попытки распространения вредоносного ПО под видом сериалов Netflix

Коммерсантъ12:08

Злоумышленники распространяют под видом сериалов Netflix вредоносное ПО

News.ru10:23

Эксперты выявили 22 тысячи попыток заражения вредоносным ПО под видом сериалов Netflix

ТАСС09:13

Злоумышленники распространяют вредоносное ПО под видом сериалов Netflix

Банки.ру08:50
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Политика

Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края

Владимир Путин подписал необходимый указ о назначении Михаила Дегтярева (депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
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Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве граждан

Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий гражданам с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. руб. становиться банкротами во внесудебном порядке - через многофункциональные центры (МФЦ).
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В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн

Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
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NYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной

Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий.
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Три человека пострадали в ДТП с бетоновозом в Иркутске

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Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране, вероятнее всего, ухудшится.
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«Челси» предложит «Байеру» 70 миллионов фунтов за трансфер Хаверца

Согласно информации портала Sky Germany, «аристократы» готовы предложить за игрока 70 миллионов фунтов.
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Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000

Компания AMD официально представила свои новые мощные процессоры Ryzen 4000, предназначенные для установки на персональные компьютеры.
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Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
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Греция привела армию в повышенную готовность из-за действий Турции

Решение Турции начать исследования возле острова Кастелоризо вынудило Грецию привести свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности.
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Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год

Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
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Отдых в России назвали мучением и объяснили ажиотажный спрос на поездки в Турцию

Объяснение ажиотажному спросу на поездки в Турцию дала туристический консультант Светлана Щипанова в эфире радио «Комсомольская правда».
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Экономист оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ

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