Интернет
РБК«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом сериалов Netflix
Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили около 24 тыс. попыток заразить устройства пользователей вредоносными файлами, сообщается на ее сайте. Хакеры замаскировали опасные и рекламные программы под популярные сериалы компаний Disney+ и Netflix.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Армия и оружие
ВС Греции привели в повышенную готовность из-за действий Турции
Вооруженные силы Греции приведены в повышенную готовность из-за намерений Турции начать исследования недалеко от острова Кастелоризо.
ИА Новороссия 16:27
Общество
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
Армия и оружие
Парламент Египта одобрил возможность отправки войск в Ливию
Парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом.
News.ru вчера в 14:04
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса.
Газета.Ru вчера в 12:00
Футбол
Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС.
Коммерсантъ 15:42
Общество
Захвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского
Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости 15:35
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
Общество
Австрия вернула масочный режим из-за вспышки коронавируса
Австрия решила вновь ввести обязательное ношение масок в общественных местах.
Полит.ру 13:18
Здоровье
Академик РАН назвал условие для завершения первой волны COVID-19
Осенний всплеск заболеваемости будет связан не только и не столько с COVID-19, сколько с другими респираторными заболеваниями, которые никуда не делись, такой подъем происходит каждый год, добавил академик.
Интерфакс 08:44
Политика
Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека
«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
Evo-rus.com 08:48
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Футбол
Роналду побил рекорд Шевченко по голам в Серии А
RT на русском 03:53
Культура
Netflix опубликовал рейтинг самых популярных оригинальных сериалов
Рейтинг самых популярных оригинальных сериалов опубликовал сервис потокового видео Netflix, 20 июля передает Just Jared.
ИА Красная Весна 14:41
Происшествия
Глава МВД Франции: Пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, выступая во вторник перед депутатами Национального собрания, нижней палаты парламента, сообщил о том, что пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте мог начаться не из-за поджога.
Российская газета 15:03
Происшествия
Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге
Санкт-Петербург, 21 июля 2020, 14:44 — REGNUM Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал», чтобы найти 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком «Россия» компании «Мостострой №6», принадлежавшей бизнесменам Игорю Минакову и Владиславу Жорову.
REGNUM 07:44
Политика
Аваков оценил фильм, о котором говорил захвативший заложников в Луцке
Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал хорошим фильм "Земляне", о котором говорил мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке.
РИА Новости 15:30
Общество
Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого
Российские моряки Константин Семенов и Иван Возниковцев приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы.
BFM.ru 10:22
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
Транспорт
Проезд по М-12 от Москвы до Казани обойдется в 1,6 тыс. рублей
По данным "Автодора", стоимость строительства трассы М-12 составит 690,9 млрд рублей.
Интерфакс 04:23
Футбол
«Локомотив» занял второе место в чемпионате России по футболу
«Локомотив», со скандалом сменивший тренера перед финишем сезона, занял второе место в чемпионате России.
TV BRICS 06:10
Гаджеты
Недорогой смартфон OnePlus Nord представлен официально
Новая модель смартфона OnePlus Nord по сути стала удешевленным вариантом флагманской модели OnePlus 8. Так, у аппарата имеется корпус с использованием металла и стекла, а еще у нем есть фирменный рычаг для беззвучного режима.
Astera 13:14
Финансы
Официальный курс евро снизился более чем на рубль
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) по курсам на среду сократилась на 1,06 рубля, составив 75,5942 рубля.
РИА Новости 08:57
Шоу-бизнес
Домработница обвинила Алибасова-младшего в избиении отца
Единственного сына Бари Алибасова обвинили в жестоком обращении с престарелым отцом.
Экспресс газета 12:42
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Дмитрий Шепелев станет ведущим развлекательного шоу на ТНТ "Ты как я". В этом году он ушел с Первого канала, где работал более десяти лет.
Газета.Ru 14:36
Музыка
Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Приложение для поиска музыки Shazam определило самые популярные песни года среди российских слушателей.
Ридус 13:33
Технологии
Apple планирует стать углеродно-нейтральной компанией к 2030 году
Компания Apple объявила о планах стать «углеродно-нейтральной» к 2030 году. Об этом 21 июля сообщает Би-би-си.
Телеканал RTVI 16:12
Политика
МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новости 06:33