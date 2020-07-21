Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили около 24 тыс. попыток заразить устройства пользователей вредоносными файлами, сообщается на ее сайте. Хакеры замаскировали опасные и рекламные программы под популярные сериалы компаний Disney+ и Netflix.

«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом сериалов Netflix

Общество Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса. 72

Футбол Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС. 130

Общество Захвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. 44

Здоровье Академик РАН назвал условие для завершения первой волны COVID-19 Осенний всплеск заболеваемости будет связан не только и не столько с COVID-19, сколько с другими респираторными заболеваниями, которые никуда не делись, такой подъем происходит каждый год, добавил академик. 6

Культура Netflix опубликовал рейтинг самых популярных оригинальных сериалов Рейтинг самых популярных оригинальных сериалов опубликовал сервис потокового видео Netflix, 20 июля передает Just Jared.

Происшествия Глава МВД Франции: Пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, выступая во вторник перед депутатами Национального собрания, нижней палаты парламента, сообщил о том, что пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте мог начаться не из-за поджога. 1

Происшествия Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге Санкт-Петербург, 21 июля 2020, 14:44 — REGNUM Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал», чтобы найти 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком «Россия» компании «Мостострой №6», принадлежавшей бизнесменам Игорю Минакову и Владиславу Жорову. 4

Общество Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого Российские моряки Константин Семенов и Иван Возниковцев приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы. 536

Футбол «Локомотив» занял второе место в чемпионате России по футболу «Локомотив», со скандалом сменивший тренера перед финишем сезона, занял второе место в чемпионате России.

Гаджеты Недорогой смартфон OnePlus Nord представлен официально Новая модель смартфона OnePlus Nord по сути стала удешевленным вариантом флагманской модели OnePlus 8. Так, у аппарата имеется корпус с использованием металла и стекла, а еще у нем есть фирменный рычаг для беззвучного режима. 5

Шоу-бизнес Домработница обвинила Алибасова-младшего в избиении отца Единственного сына Бари Алибасова обвинили в жестоком обращении с престарелым отцом.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ Дмитрий Шепелев станет ведущим развлекательного шоу на ТНТ "Ты как я". В этом году он ушел с Первого канала, где работал более десяти лет. 45