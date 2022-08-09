Экономика сегодняКасперский возглавил рейтинг самых богатых IT-бизнесменов РоссииВладелец компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский признан самым богатым российским IT-бизнесменом России, сообщил портал Tadviser.Экономика сегодняКак сообщается в рейтинге Tadviser, капитал предпринимателя оценили в 110,78 млрд руб.Газета.RuНа втором месте — владелец разработчика систем для управления предприятием 1С Борис Нуралиев (101,86 миллиарда рублей) и владелец группы «Ланит» Филипп Генс (99,87 миллиарда долларов).Lenta.ruАлишер Усманов оказался на восьмой строчке.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАНПодробнее о событииКасперский возглавил рейтинг самых богатых IT-бизнесменов РоссииИА SM-Newsвчера в 12:29Tadviser: Касперский стал самым богатым IT-бизнесменом в РоссииФАНвчера в 13:32Самым богатым IT-бизнесменом в России оказался Евгений КасперскийЦентральная Служба Новостейвчера в 12:44Касперский возглавил рейтинг самых богатых IT-бизнесменов РоссииЭкономика сегоднявчера в 13:37Аналитики Tadviser назвали Евгения Касперского богатейшим IT-бизнесменом в РоссииГазета.Ruвчера в 11:57Tadviser: Евгений Касперский оказался самым богатым IT-бизнесменом РоссииLenta.ruвчера в 11:39Составлен рейтинг богатейших владельцев российских IT-компанийКоммерсантъвчера в 09:39Показать ещёОценить51Поделиться