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Касперский возглавил рейтинг самых богатых IT-бизнесменов России

Владелец компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский признан самым богатым российским IT-бизнесменом России, сообщил портал Tadviser
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Экономика сегодня
Как сообщается в рейтинге Tadviser, капитал предпринимателя оценили в 110,78 млрд руб.
Газета.Ru
На втором месте — владелец разработчика систем для управления предприятием 1С Борис Нуралиев (101,86 миллиарда рублей) и владелец группы «Ланит» Филипп Генс (99,87 миллиарда долларов).
Lenta.ru
Алишер Усманов оказался на восьмой строчке.
Lenta.ru

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Самым богатым IT-бизнесменом в России оказался Евгений Касперский
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