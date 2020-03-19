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«Каспий» отказывается платить зарплату игрокам из-за коронавируса
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«Каспий» приостановил действие контрактов игроков в связи с чрезвычайным положением, введенным в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает Kazfootball.В источнике
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Казахстанский клуб отказался платить игрокам зарплату из-за коронавируса

Чемпионат 00:33
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«Каспий» отказывается платить зарплату игрокам из-за коронавируса

Спорт-Экспресс 01:06
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Клуб из Казахстана отказывается платить игрока зарплату из-за коронавируса

Матч ТВ 02:24
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