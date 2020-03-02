Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСуд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
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4 года за 4 акции протеста. Кассация на приговор Константину Котову

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве вернул на новое рассмотрение в Мосгорсуд дело 34-летнего программиста Константина Котова, которого осудили на 4 года колонии за участие в четырех мирных акциях протеста по «дадинской статье» (статья 212.1 УК).
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Суд отправил дело Котова на новое апелляционное рассмотрение

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Кассационный суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение

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Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение

Интерфакс07:39
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании в Греции по запросу России

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Дочь Ани Лорак впервые за несколько месяцев увиделась с отцом

Дочь украинской певицы Ани Лорак впервые за несколько месяцев увиделась с отцом, о чем сообщил счастливый родитель на своей странице в Instagram.
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