Футбол
ЧемпионатКассано сообщил, что Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация
|41′
Раде Крунич
|45′
Исмаэль Беннасер
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
|55′
Хуан Гильермо Куадрадо
|56′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
|61′
|61′
Раде Крунич
Джакомо Бонавентура
|66′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
|70′
Пауло Дибала
|77′
|85′
Лукас Пакета
Анте Ребич
|89′
Тео Эрнандес
|90′+1′
Хакан Чалханоглу
|90′+1′
Сусо
|55%
|Владение мячом
|45%
|85%
|Процент точных передач
|79%
|7
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|7
|7
|Сейвы вратарём
|4
|4
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|5
|16
|Отборы
|8
|12
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Шченсны
16
Куадрадо
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
30
Бентанкур
5
Пьянич
11
Коста
25
Рабьо
21
Игуаин
10
Дибала
99
Доннарумма
12
Конти
43
Дуарте
13
Романьоли
19
Эрнандес
18
Ребич
4
Беннасер
5
Бонавентура
8
Сусо
17
Леау
10
Чалханоглу
Милан
Расстановка 4‑3‑3
Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано отметил, что уход нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду до конца матча 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0) может повлечь за собой дисквалификацию футболиста.
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Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация за преждевременный отъезд со стадиона
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