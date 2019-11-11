Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано отметил, что уход нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду до конца матча 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0) может повлечь за собой дисквалификацию футболиста.

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Кассано сообщил, что Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация

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