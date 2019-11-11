Как уже сообщали Вести.Ru, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче 12-го тура Серии "А" и не стал пожимать руку главному тренеру "Юве" Маурицио Сарри.

Криштиану Роналду могут отлучить от футбола на два года

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