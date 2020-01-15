На Украине набирает обороты новый «кассетный скандал» — сегодня, 15 января, в интернете была опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кассетный скандал на Украине: Гончарук заявил о «примитивизме» Зеленского

Политика Путин предложил Медведеву новую должность Приняв отставку правительства премьер-министра Дмитрия Медведева, президент России Владимир Путин предложил ему стать заместителем председателя Совбеза и заняться вопросами обороноспособности и безопасности.

Политика Памфилова: Поправки в Конституцию будут приняты до осени Все изменения в Конституцию РФ, которые предложил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, будут приняты до осени текущего года.

Политика Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.

Армия и оружие Анонсированы самые крупные за 25 лет военные учения США в Европе Самые масштабные за последние 25 лет учения США в Европе Defender 2020 начнутся в марте в 10 странах НАТО, пишут СМИ со ссылкой на источник с совещания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.

Экономика В Минтруде рассказали о базовом шаге к снижению уровня бедности Увеличение состава продовольственной корзины в РФ является базовым шагом к снижению уровня бедности, оно повлечет за собой повышение минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Политика Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.

Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.