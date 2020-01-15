Политика
REGNUMКассетный скандал на Украине: Гончарук заявил о «примитивизме» Зеленского
На Украине набирает обороты новый «кассетный скандал» — сегодня, 15 января, в интернете была опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Политика
Путин предложил Медведеву новую должность
Приняв отставку правительства премьер-министра Дмитрия Медведева, президент России Владимир Путин предложил ему стать заместителем председателя Совбеза и заняться вопросами обороноспособности и безопасности.
Общество
В России могут появиться частные судебные приставы
Министерство финансов РФ согласилось рассмотреть возможность поэтапного внедрения института частных судебных приставов в России.
Армия и оружие
В США показали изнутри самолет «Судного дня»
В США журналистам показали салон так называемого самолета "Судного дня". Видеозапись опубликовал Youtube-канал Airboyd.
Политика
Кто такой Михаил Мишустин, новый глава правительства России
Президент страны Владимир Путин представил кандидата на пост главы правительства РФ.
Общество
В московском загсе оценили возможность замены отчества на «матчество»
Согласно Семейному кодексу, ребенку присваивается отчество, образованное от имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов федерации, заявили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
Общество
Владимир Путин объявил о расширении программы материнского капитала
Политика
Памфилова: Поправки в Конституцию будут приняты до осени
Все изменения в Конституцию РФ, которые предложил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, будут приняты до осени текущего года.
Политика
Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.
Политика
Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
Политика
Кадыров временно оставил пост главы Чечни
Здоровье
Онколог из Германии назвала симптомы рака поджелудочной железы
Немецкий врач-онколог выделила и назвала первые симптомы рака поджелудочной железы, об этом информирует издание Focus.de.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Политика
Кабмин Украины опроверг информацию об отставке Гончарука
В Кабинете министров Украины опровергли информацию об отставке премьера страны Гончарука.
Армия и оружие
Анонсированы самые крупные за 25 лет военные учения США в Европе
Самые масштабные за последние 25 лет учения США в Европе Defender 2020 начнутся в марте в 10 странах НАТО, пишут СМИ со ссылкой на источник с совещания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.
Происшествия
Граната со слезоточивым газом разорвалась у посольства РФ в Ливане
Правоохранители в ответ применили силу для разгона протестующих, в том числе и начали использовать гранаты со слезоточивым газом, передает РИА Новости.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Экономика
В Минтруде рассказали о базовом шаге к снижению уровня бедности
Увеличение состава продовольственной корзины в РФ является базовым шагом к снижению уровня бедности, оно повлечет за собой повышение минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.
Музыка
Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла
Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
Происшествия
В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку
Происшествия
Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера
Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Авто
Bentley завершает производство седана Mulsanne
Последним аккордом в истории седана станет серия, состоящая из машин, Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner, которая посвящена окончанию выпуска, и силовой установке V8 6¾, отметивший в прошлом году отметил своё 60-летие.
Авто
Раскрыта стоимость топовой версии Kia Seltos в России
На портале Seltos.Club появилась информация о топовой версии кроссовера Kia Seltos.
Баскетбол