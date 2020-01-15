Политика

REGNUMREGNUMКассетный скандал на Украине: Гончарук заявил о «примитивизме» Зеленского

На Украине набирает обороты новый «кассетный скандал» — сегодня, 15 января, в интернете была опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, передает корреспондент ИА REGNUM.
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