Происшествия

Вести.RuВести.RuКассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя

Фатальное выяснение отношений попало в объектив камеры наблюдения. Конфликт произошел днем 20 января в магазине на Симферопольском бульваре. По предварительным данным, покупатель попытался пронести мимо кассы банку растворимого кофе, но был замечен 26-летним кассиром-контролером.
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с чего всё началось

Мужчина скончался после нападения кассира в магазине на юго-западе Москвы

Кассира магазина в столичном районе Зюзино задержали по подозрению в избиении мужчины до смерти, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва01:24

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Избившего покупателя кассира арестовали в Москве на два месяца

Вечерняя Москва11:17

СК по Москве ходатайствует об аресте кассира супермаркета по делу об избиении до смерти покупателя

Агентство Москва04:29

В Москве суд арестовал кассира, до смерти избившего покупателя

РИА Новости09:41

СК просит арестовать кассира московского магазина, убившего покупателя по неосторожности

РИАМО07:19

Появилось видео смертельного удара покупателя кассиром «Дикси»

Национальная служба новостей06:47

Началось расследование смерти покупателя «Дикси»

Телеканал 360°10:19

Камера сняла, как кассир «Дикси» убил одним ударом покупателя

РЕН ТВ04:23
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Футбол

«Крылья Советов» подписали защитника сборной Алжира

Алжирский футболист Зеффан Мехди стал новым игроком самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
RT на русском 14:44
Энергетика

Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти

Колтович отметил, что Минску не удалось договориться с Москвой об изменении тарифа, поэтому он изменится в соответствии с тем порядком, который был принят ранее, — на прогнозный уровень инфляции в России плюс 3 п. п. В декабре белорусская компания "Гомельтранснефть Дружба", перекачивающая нефть, сообщала о планах повысить тариф на транзит топлива на 16,6%.
РБК 11:16
Шоу-бизнес

Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину

VSE42.RU 02:51
Общество

Собчак сняли с рейса во Внуково

Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Lenta.ru 10:34
Шоу-бизнес

Ксения Собчак посетила пластического хирурга

Пластический хирург занимается пластикой груди и лица, а также омоложением. В остальном Ксения Собчак довольна своей внешностью.
Lisa.ru 12:01
Общество

В Конституции хотят закрепить понятие семьи как союз мужчины и женщины

В отредактированной Конституции России может появиться пункт, который закрепляет понятие «семья» исключительно как союз мужчины и женщины.
Афиша Daily 09:15
Шоу-бизнес

Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым

VSE42.RU вчера в 23:23
Футбол

Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»

Газета.Ru 13:53
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко опроверг слова Марины Девятовой об их романе

Марина Девятова утверждает, что между ней и Евгением Плющенко был страстный роман По словам певицы, их с фигуристом роман развивался стремительно.
Вокруг ТВ 10:56
Общество

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 14:46
Политика

Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:53
Шоу-бизнес

Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк

Свободная Пресса вчера в 05:28
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова рассказала о проблемах матери с алкоголем

Девушка в своем Instagram призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».
Росбалт 06:09
Происшествия

Задержана пассажирка, угрожавшая взорвать самолет в Домодедово

Европейско-Азиатские новости 07:51
Кино

Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК 06:58
Общество

Керченские депутаты, поздравившие блокадников хлебом, решили уволиться

27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб, который "принимали с особым трепетом".
Интерфакс 14:46
Политика

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
РИА Новости 12:30
Здоровье

В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку

В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
Газета.Ru 13:49
Общество

В Киеве появились билборды о стратегическом сотрудничестве с Россией

В Киеве появились билборды с надписью "Россия - наш главный стратегический партнер" за подписью предпринимателя Олега Катющенко, сообщает портал strana.ua.
Российская газета 04:35
Происшествия

67 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

На борту круизного лайнера Costa Crociere в порту Чивитавеккья, недалеко от Рима, оказались заблокированы около шести тысяч туристов, из которых 67 россиян, и порядка тысячи человек обслуживающего персонала - на судне проходит проверка на наличие коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru 14:42
Фигурное катание

Стал известен полный состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Нева Спорт 14:15
Энергетика

Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»

На сегодняшний день капитализация «PGNiG» составляет 3,7 злотых или 1 млрд. долларов.
ГЛАС.RU 11:01
Общество

МВД предложило расширить список наркосодержащих растений

МВД РФ предложило дополнить список наркосодержащих растений четырьмя новыми. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Life.ru 13:07
Космос

Вода на Марсе признана пригодной для жизни

По наблюдениям специалистов, водоемы на Марсе в прошлом были пригодны для развития там жизни.
ToDay News Ufa 27 января в 10:41
Происшествия

Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Известия 12:53
Общество

В Италии объявили о распродаже домов по 1 евро

В итальянском Таранто (область Апулия) объявили о распродаже домов по 1 евро.
Lenta.ru 13:41
Политика

Конгресс США отменил разрешение на применение силы в Ираке

Палата представителей конгресса США проголосовала за отмену разрешения на военные действия в Ираке от 2002 года, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 13:29
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Бал» поступил на вооружение Каспийской флотилии

В Дагестане была проведена торжественная церемония передачи Каспийской флотилии первого берегового ракетного комплекса «Бал».
REGNUM 03:59
Общество

Экс-совладелец «Открытия» Минц не признал вину по делу о растрате

Бывший совладелец группы "Открытие" Борис Минц не признает вину по делу о растрате 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
РИА Новости 12:54
Здоровье

Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье

Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете заявили, что умеренное количество алкоголя положительно влияет на организм и даже увеличивает продолжительность жизни человека.
UfaTime.ru вчера в 10:59
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