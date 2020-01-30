Происшествия

Вести.RuВести.RuКассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя

Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже. Фатальное выяснение отношений попало в объектив камеры наблюдения. Конфликт произошел днем 20 января в магазине на Симферопольском бульваре.
Читать в источнике
Комментировать171

Подробнее о событии

«Дикси» проводит внутреннюю проверку после задержания кассира

РИА Новости07:24

СК просит арестовать кассира московского магазина, убившего покупателя по неосторожности

РИАМО07:19

Мужчина получил удар от кассира «Дикси» и умер. Видео

Телеканал 360°03:52

Столичные следователи подали ходатайство об аресте кассира, убившего мужчину

Вечерняя Москва06:10

СК по Москве ходатайствует об аресте кассира супермаркета по делу об избиении до смерти покупателя

Агентство Москва04:29

Камера сняла, как кассир «Дикси» убил одним ударом покупателя

РЕН ТВ04:23

Появилось видео смертельного удара покупателя кассиром «Дикси»

Национальная служба новостей06:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Происшествия

В Стокгольме из галереи украли работы Сальвадора Дали

Из художественной галереи в центре Стокгольма неизвестные похитили работы испанского художника Сальвадора Дали.
Телеканал RTVI 05:15
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 08:37
Происшествия

В «Домодедово» экстренно сел самолет из-за угрозы взрыва

BFM.ru 07:26
Политика

Совет ЕС утвердил соглашение об условиях брексита

Совет Евросоюза утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества, информирует пресс-служба.
RT на русском 08:22
Политика

Путин поручил создать единую базу данных жертв политических репрессий

Российский президент Владимир Путин поручил продумать вопрос о создании единой базы сведений жертв политических репрессий, цитирует РИА "Новости".
Газета.Ru 07:30
Общество

Россия частично закрывает границу с Китаем

С 31 января движение через КПП на отдельных участках российско-китайской границы из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV закрыты.
Вести.Ru 06:50
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 07:30
Происшествия

В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса

В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
РБК 07:59
Политика

Нетаньяху встретился с помилованной Путиным израильтянкой и ее матерью

23 января президент РФ Владимир Путин встретился с матерью девушки, после чего отметил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи», и пообещал, что «всё будет хорошо».
Известия 06:01
Общество

В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией

На киевских дорогах появились билборды со слоганом «Россия — наш главный стратегический партнер» с изображением предпринимателя Олега Катющенко.
Известия 07:03
Происшествия

Под Белгородом из-за метели встала скоростная «Ласточка»

Поезд «Ласточка» № 745в из Москвы застрял из-за метели в Белгородской области.
REGNUM 07:23
Космос

В Англии сняли красочное падение внеземного объекта

30.01.2020 Удивительно эффектный снимок удалось сделать английскому фотографу Крису Смоллу, живущему в графстве Корнуолл.
Портал Поиск 08:21
Общество

В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны

Зампредседателя общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал унижением акцию чиновников Керчи, подаривших батоны блокадникам Ленинграда.
Известия 05:24
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

38-летняя Анна Курникова и 42-летний Энрике Иглесиас в третий раз станут родителями.
Накануне.Ru 27 января в 08:07
Политика

Семью предложили обозначить в Конституции «союз мужчины и женщины»

Заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев призвал внести в Конституцию Российской Федерации пункт о защите традиционных семейных ценностей, а также закрепить в Основном законе понятие семьи как «союза мужчины и женщины».
Московский Комсомолец 08:59
Шоу-бизнес

Марина Девятова была готова оставить всё ради Евгения Плющенко

Марина Девятова была готова бросить всё ради отношений с Евгением Плющенко.
Дни24 01:01
Общество

Суд решит вопрос об отставке главы саратовского минздрава

РИА Новости вчера в 19:19
Общество

AliExpress опроверг приостановку доставки товаров из-за коронавируса

Отправления товаров на платформе AliExpress осуществляются в нормальном режиме, сообщили RNS в пресс-службе компании, комментируя сообщения о приостановке доставки товаров из-за коронавируса.
Rambler News Service 07:47
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Происшествия

В Волгограде зарезали 16-летнюю звезду «Ералаша»

Газета.Ru 05:15
Общество

Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск

«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
REGNUM 08:10
Биатлон

Юниорская сборная России по биатлону победила в мужской эстафете на ЧМ

Мужская юниорская сборная России по биатлону завоевала золотые медали в эстафете 4 по 7,5 километра на чемпионате мира среди юниоров и юношей в Швейцарии.
РИА Новости вчера в 06:55
Происшествия

Суд арестовал второго бывшего полицейского по «делу Голунова»

Известия 05:54
Общество

Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
РИА Новости 04:38
Шоу-бизнес

Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга

Популярная ведущая, продюсер и блогер Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга Сергея Блохина в одной из клиник в центре Москвы.
Актуальные Новости 03:48
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин выселяет бывшую супругу с детьми из квартиры матери

Алиса Аршавина получила в документальном виде требование о том, что она должна покинуть квартиру вместе с детьми, так как объект недвижимости принадлежит матери Андрея Аршавина.
Актуальные Новости 08:26
Энергетика

Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.
Российская газета 02:41
Политика

Захарова высказалась о словах Кравчука про встречу Гитлера и Сталина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала бывшего президента Украины Леонида Кравчука, заявившего о встрече Сталина и Гитлера во Львове в 1940 году.
Политика Сегодня 08:49
Шоу-бизнес

Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука

Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
News.ru вчера в 06:06
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, которые были сделаны в нацистском концлагере Собибор, располагавшимся в Польше.
Век 08:23
Главное