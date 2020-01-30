Происшествия
Вести.RuКассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя
Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже. Фатальное выяснение отношений попало в объектив камеры наблюдения. Конфликт произошел днем 20 января в магазине на Симферопольском бульваре.
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Происшествия
В Стокгольме из галереи украли работы Сальвадора Дали
Из художественной галереи в центре Стокгольма неизвестные похитили работы испанского художника Сальвадора Дали.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Политика
Совет ЕС утвердил соглашение об условиях брексита
Совет Евросоюза утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества, информирует пресс-служба.
Политика
Путин поручил создать единую базу данных жертв политических репрессий
Российский президент Владимир Путин поручил продумать вопрос о создании единой базы сведений жертв политических репрессий, цитирует РИА "Новости".
Общество
Россия частично закрывает границу с Китаем
С 31 января движение через КПП на отдельных участках российско-китайской границы из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV закрыты.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Происшествия
В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса
В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
Политика
Нетаньяху встретился с помилованной Путиным израильтянкой и ее матерью
23 января президент РФ Владимир Путин встретился с матерью девушки, после чего отметил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи», и пообещал, что «всё будет хорошо».
Общество
В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией
На киевских дорогах появились билборды со слоганом «Россия — наш главный стратегический партнер» с изображением предпринимателя Олега Катющенко.
Происшествия
Под Белгородом из-за метели встала скоростная «Ласточка»
Поезд «Ласточка» № 745в из Москвы застрял из-за метели в Белгородской области.
Космос
В Англии сняли красочное падение внеземного объекта
30.01.2020 Удивительно эффектный снимок удалось сделать английскому фотографу Крису Смоллу, живущему в графстве Корнуолл.
Общество
В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны
Зампредседателя общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал унижением акцию чиновников Керчи, подаривших батоны блокадникам Ленинграда.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
38-летняя Анна Курникова и 42-летний Энрике Иглесиас в третий раз станут родителями.
Политика
Семью предложили обозначить в Конституции «союз мужчины и женщины»
Заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев призвал внести в Конституцию Российской Федерации пункт о защите традиционных семейных ценностей, а также закрепить в Основном законе понятие семьи как «союза мужчины и женщины».
Шоу-бизнес
Марина Девятова была готова оставить всё ради Евгения Плющенко
Марина Девятова была готова бросить всё ради отношений с Евгением Плющенко.
Общество
Суд решит вопрос об отставке главы саратовского минздрава
Общество
AliExpress опроверг приостановку доставки товаров из-за коронавируса
Отправления товаров на платформе AliExpress осуществляются в нормальном режиме, сообщили RNS в пресс-службе компании, комментируя сообщения о приостановке доставки товаров из-за коронавируса.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Происшествия
В Волгограде зарезали 16-летнюю звезду «Ералаша»
Общество
Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Биатлон
Юниорская сборная России по биатлону победила в мужской эстафете на ЧМ
Мужская юниорская сборная России по биатлону завоевала золотые медали в эстафете 4 по 7,5 километра на чемпионате мира среди юниоров и юношей в Швейцарии.
Общество
Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга
Популярная ведущая, продюсер и блогер Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга Сергея Блохина в одной из клиник в центре Москвы.
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин выселяет бывшую супругу с детьми из квартиры матери
Алиса Аршавина получила в документальном виде требование о том, что она должна покинуть квартиру вместе с детьми, так как объект недвижимости принадлежит матери Андрея Аршавина.
Энергетика
Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.
Политика
Захарова высказалась о словах Кравчука про встречу Гитлера и Сталина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала бывшего президента Украины Леонида Кравчука, заявившего о встрече Сталина и Гитлера во Львове в 1940 году.
Шоу-бизнес
Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука
Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, которые были сделаны в нацистском концлагере Собибор, располагавшимся в Польше.