Происшествия
Вести.RuКассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя
Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже. Фатальное выяснение отношений попало в объектив камеры наблюдения. Конфликт произошел днем 20 января в магазине на Симферопольском бульваре.
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Здоровье
Две школы в Челябинске закрыли на карантин
В Челябинске сложилась предэпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ. Две школы - № 108 и 24 – закрыты на карантин.
Политика
Названа зарплата Медведева в Совбезе
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере чуть более 618 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Здоровье
Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса
Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Гаджеты
С 1 февраля на старых телефонах перестанет работать WhatsApp
С 1 февраля на старых системах Android 2.3.7 и iOS 8 перестанет работать популярный мессенджер WhatsApp.
Происшествия
Жителя Омска госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Омске в инфекционную больницу доставили женщину с подозрением на коронавирус, сообщает "Омск-онлайн".
Культура
Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика
Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
Происшествия
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Политика
Посольство РФ во Франции предпримет демарш в связи с делом Винника
Российское посольство во Франции намерено предпринять демарш в связи с тем, что власти Пятой Республики не уведомили Москву о прибытии в страну россиянина Александра Винника.
Происшествия
СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево
Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
Культура
В Москве состоялась светская премьера «Содержанок-2»
Напомним, первый сезон «Содержанок» вышел весной 2019 года. Режиссером проекта выступил Константин Богомолов.
Политика
Глава Крыма пообещал уволить подаривших блокадникам хлеб чиновников
Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал уволить подаривших хлеб жителям Керчи, пережившим блокаду Ленинграда.
Политика
Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
Происшествия
Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова
Басманный суд отправил под стражу бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игоря Ляховца — самого высокопоставленного из пяти фигурантов дела Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева после череды скандалов «в связи с утратой доверия».
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Общество
Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Космос
Curiosity, 2658 день: Изучай и иди
Запланированный план под названием «Изучай и иди», начинается с короткого использования рентгеновского спектрометра альфа-частиц APXS на фундаментной плите под названием «Marchmont».
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Общество
Facebook выплатит $550 млн за сбор биометрических данных
Американская компания Facebook согласилась выплатить компенсацию в размере $550 млн по претензиям со стороны жителей штата Иллинойс, обвинивших ее в незаконном сборе биометрических данных.
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Общество
«Открытые медиа» обнаружили у жены главы ВТБ квартиру за миллиард
В 2013 году полная тёзка жены председателя правления банка ВТБ Андрея Костина Наталии Гордеевой получила в собственность 500-метровую квартиру в элитном ЖК "Гранатный палас", который расположен в самом центре Москвы на Патриарших прудах.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Политика
КПРФ предложит поправку в Конституцию о выборах сенаторов
Фракция КПРФ намерена предложить поправку в Конституцию РФ, которая предусматривает проведение выборов членов Совета Федерации, заявил первый зампред комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член рабочей группы по изменению основного закона Юрий Афонин.
Общество
Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Технологии
Avast закрывает компанию Jumpshot
Сегодня, 30 января 2020 года, представители Avast объявили, что в ближайшем будущем компания прекратит предоставлять данные своей дочерней компании Jumpshot и начнет ее ликвидацию.
Армия и оружие
Охоту гвардейского сирийского танка на террористов сняли на видео
Сирийские проправительственные активисты опубликовали на YouTube видео стрельбы танка Республиканской гвардии по боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Общество
McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса
Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.