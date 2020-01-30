Происшествия

Вести.RuВести.RuКассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя

Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже. Фатальное выяснение отношений попало в объектив камеры наблюдения. Конфликт произошел днем 20 января в магазине на Симферопольском бульваре.
Читать в источнике
Комментировать197

Подробнее о событии

Началось расследование смерти покупателя «Дикси»

Телеканал 360°10:19

В Москве суд арестовал кассира, до смерти избившего покупателя

РИА Новости09:41

Камера сняла, как кассир «Дикси» убил одним ударом покупателя

РЕН ТВ04:23

Появилось видео смертельного удара покупателя кассиром «Дикси»

Национальная служба новостей06:47

Столичные следователи подали ходатайство об аресте кассира, убившего мужчину

Вечерняя Москва06:10

СК по Москве ходатайствует об аресте кассира супермаркета по делу об избиении до смерти покупателя

Агентство Москва04:29

СК просит арестовать кассира московского магазина, убившего покупателя по неосторожности

РИАМО07:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Здоровье

Две школы в Челябинске закрыли на карантин

В Челябинске сложилась предэпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ. Две школы - № 108 и 24 – закрыты на карантин.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 04:06
Политика

Названа зарплата Медведева в Совбезе

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере чуть более 618 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:38
Здоровье

Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса

Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Lenta.ru 04:24
Гаджеты

С 1 февраля на старых телефонах перестанет работать WhatsApp

С 1 февраля на старых системах Android 2.3.7 и iOS 8 перестанет работать популярный мессенджер WhatsApp.
ToDay News Ufa 28 января в 08:35
Происшествия

В Москве экстренно сел самолет из-за угрожавшей взрывом пассажирки

РИА Новости 07:56
Происшествия

Жителя Омска госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Омске в инфекционную больницу доставили женщину с подозрением на коронавирус, сообщает "Омск-онлайн".
Газета.Ru 10:31
Культура

Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика

Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
РИА Новости 06:54
Происшествия

Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии.
РИА Новости 09:10
Происшествия

Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»

16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Российская газета 10:15
Политика

Посольство РФ во Франции предпримет демарш в связи с делом Винника

Российское посольство во Франции намерено предпринять демарш в связи с тем, что власти Пятой Республики не уведомили Москву о прибытии в страну россиянина Александра Винника.
Российская газета 09:10
Происшествия

СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево

Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:53
Культура

В Москве состоялась светская премьера «Содержанок-2»

Напомним, первый сезон «Содержанок» вышел весной 2019 года. Режиссером проекта выступил Константин Богомолов.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Политика

Глава Крыма пообещал уволить подаривших блокадникам хлеб чиновников

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал уволить подаривших хлеб жителям Керчи, пережившим блокаду Ленинграда.
Газета.Ru 10:08
Политика

Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
Lenta.ru 09:25
Происшествия

Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова

Басманный суд отправил под стражу бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игоря Ляховца — самого высокопоставленного из пяти фигурантов дела Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:45
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева после череды скандалов «в связи с утратой доверия».
Известия вчера в 23:44
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Общество

Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск

«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
REGNUM 08:10
Космос

Curiosity, 2658 день: Изучай и иди

Запланированный план под названием «Изучай и иди», начинается с короткого использования рентгеновского спектрометра альфа-частиц APXS на фундаментной плите под названием «Marchmont».
AstroNews.ru 28 января в 14:40
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Вести.Ru вчера в 07:55
Общество

Facebook выплатит $550 млн за сбор биометрических данных

Американская компания Facebook согласилась выплатить компенсацию в размере $550 млн по претензиям со стороны жителей штата Иллинойс, обвинивших ее в незаконном сборе биометрических данных.
ФАН вчера в 22:13
Общество

Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Известия 04:14
Общество

«Открытые медиа» обнаружили у жены главы ВТБ квартиру за миллиард

В 2013 году полная тёзка жены председателя правления банка ВТБ Андрея Костина Наталии Гордеевой получила в собственность 500-метровую квартиру в элитном ЖК "Гранатный палас", который расположен в самом центре Москвы на Патриарших прудах.
ЗакC.Ру 08:26
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 03:13
Политика

КПРФ предложит поправку в Конституцию о выборах сенаторов

Фракция КПРФ намерена предложить поправку в Конституцию РФ, которая предусматривает проведение выборов членов Совета Федерации, заявил первый зампред комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член рабочей группы по изменению основного закона Юрий Афонин.
РИА Новости 08:31
Общество

Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Коммерсантъ 09:30
Технологии

Avast закрывает компанию Jumpshot

Сегодня, 30 января 2020 года, представители Avast объявили, что в ближайшем будущем компания прекратит предоставлять данные своей дочерней компании Jumpshot и начнет ее ликвидацию.
Хакер Online 08:40
Армия и оружие

Охоту гвардейского сирийского танка на террористов сняли на видео

Сирийские проправительственные активисты опубликовали на YouTube видео стрельбы танка Республиканской гвардии по боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).
Lenta.ru 09:21
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Общество

McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса

Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
РБК 07:12
Главное