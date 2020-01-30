Происшествия

ИзвестияИзвестияКассира магазина в Москве заподозрили в убийстве покупателя

Полицейские задержали кассира магазина в Москве по подозрению в избиении мужчины до смерти. Об этом 30 января сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова

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В аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A-321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя.
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Создатели реалити-шоу «Битва престолов» используют образ актрисы Людмилы Гурченко, ушедшей из жизни в 2011 году, пишет издание «Собеседник».
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