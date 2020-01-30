Полицейские задержали кассира магазина в Москве по подозрению в избиении мужчины до смерти. Об этом 30 января сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кассира магазина в Москве заподозрили в убийстве покупателя

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