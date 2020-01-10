Экономика
REGNUMКассовые сборы отечественных фильмов упали на 11%
Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом. Об этом говорится в ежегодном отчете Фонда кино РФ. Это первое за пять последних лет резкое падение.
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с чего всё началось
Суммарные кассовые сборы всех российских фильмов, вышедших в 2019 году, составили 12,3 млрд руб., следует из ежегодного отчета Фонда кино по итогам кинопроката (составляется на основе Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах).РБКвчера в 08:51
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Отечественные фильмы сократили годовые сборы в кинотеатрах: «Т-34» не побил «Короля Льва»
Коммерсантъвчера в 14:28
Сборы российских фильмов в прокате в 2019 году снизились на 1,5 млрд рублей
Афиша Daily07 января в 19:01
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