с чего всё началось

Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом. Об этом говорится в ежегодном отчете Фонда кино РФ. Это первое за пять последних лет резкое падение.

Политика WSJ: США угрожают Ираку лишением доступа к средствам от продажи нефти Издание The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на источник, что Вашингтон угрожает лишить Ирак доступа к правительственному банковскому счёту в США, который содержит иракские средства от продажи нефти.

Происшествия В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.

Армия и оружие Небоевые потери украинских силовиков превысили боевые Количество украинских силовиков, которые погибли от болезней за последние 5 лет, достигло 3379 человек, в то время как боевые потери за тот же период – всего 3031 человек.

Происшествия СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области, от которого пострадали пять человек, сообщается на сайте областного СУСК РФ.

Здоровье В Роспотребнадзоре назвали опасные продукты Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма, котлеты, рулеты, паштеты, студень.

Общество Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на котором будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.