с чего всё началось

Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом. Об этом говорится в ежегодном отчете Фонда кино РФ. Это первое за пять последних лет резкое падение.

Общество В школьных аттестатах появится оценка «зачтено» Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.

Общество Певицу Maruv ограбили в центре Киева Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv) ограбили 11 января в центре Киева. Об этом артистка рассказала в Instagram.

Политика WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.

Происшествия Актриса Наталья Бочкарева признала свою вину в хранении наркотиков Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева признала свою вину в хранении кокаина и попросила назначить ей штраф, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Происшествия СК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси в здании комбикормового завода в Белгородской области, говорится в сообщении регионального управления СК.

Политика Бортовые самописцы со сбитого в Иране самолета расшифруют на Украине На Украине будет вестись работа по расшифровке записей с бортового самописца украинского пассажирского Boeing 737, который был сбит в Иране 8 января.

Политика Роухани попросил прощения у Украины Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за крушение самолета Boeing в Тегеране и пообещал привлечь к ответственности всех виновных, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского по итогам телефонного разговора глав государств.

Гаджеты В России рекордно подешевел iPhone 7 В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.