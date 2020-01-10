с чего всё началось

Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом. Об этом говорится в ежегодном отчете Фонда кино РФ. Это первое за пять последних лет резкое падение.

Общество Ученые объяснили резкое потепление климата в России Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

Кино Новый стиль Мерьем Узерли назван «трендом сезона» Внимание многих присутствующих было приковано не только к самой Мерьем, но и к ее наряду: многие назвали платье «трендом сезона» и похвалили Узерли за отличный выбор.

Политика Путин высказался о «российских наемниках» в Ливии Если в Ливии и есть российские граждане, то они не представляют интересы РФ и не получают деньги от российского государства.

Общество Путин поздравил работников российской прокуратуры Российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.

Политика ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.

Экономика «Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".

Шоу-бизнес Татьяна Васильева сделала «уколы красоты» Татьяна Васильева рассказала, что приняла решение снова сделать специальные инъекции, служащие для обновления овала лица, а также разглаживания мелких морщин.

Общество В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".

Шоу-бизнес Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.

Происшествия В Сергиевом Посаде загорелся ангар с металлом Ангар с металлом загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в промышленной зоне городского округа Сергиев Посад Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.