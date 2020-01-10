Экономика
REGNUMКассовые сборы отечественных фильмов упали на 11%
Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом. Об этом говорится в ежегодном отчете Фонда кино РФ. Это первое за пять последних лет резкое падение.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Суммарные кассовые сборы всех российских фильмов, вышедших в 2019 году, составили 12,3 млрд руб., следует из ежегодного отчета Фонда кино по итогам кинопроката (составляется на основе Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах).РБК10 января в 08:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Отечественные фильмы сократили годовые сборы в кинотеатрах: «Т-34» не побил «Короля Льва»
Коммерсантъ10 января в 14:28
Сборы российских фильмов в прокате в 2019 году снизились на 1,5 млрд рублей
Афиша Daily07 января в 19:01
Лишь каждый четвертый билет в российских кинотеатрах в прошлом году был продан на отечественный фильм
Эхо Москвы10 января в 10:28
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Армия и оружие
В США заявили о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности письмо, в котором сообщила о готовности к переговорам с Ираном.
Кино
Новый стиль Мерьем Узерли назван «трендом сезона»
Внимание многих присутствующих было приковано не только к самой Мерьем, но и к ее наряду: многие назвали платье «трендом сезона» и похвалили Узерли за отличный выбор.
Политика
Путин высказался о «российских наемниках» в Ливии
Если в Ливии и есть российские граждане, то они не представляют интересы РФ и не получают деньги от российского государства.
Хоккей
«Тампа» обыграла «Филадельфию», Василевский сыграл на ноль
Политика
На Украине прозвучал призыв отметить «450-летие сожжения Москвы»
Глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) подразумевает итоги похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Политика
Кремль может создать партии с Дудем и Шнуровым во главе
Пока в качестве возможных фронтменов новых проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Общество
Путин поздравил работников российской прокуратуры
Российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.
Армия и оружие
CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана
Политика
ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента
Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
Экономика
«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Общество
Вильфанд назвал глобальное потепление причиной теплой зимы в России
Глобальное потепление является причиной теплой зимы в России, климатологи уже обсуждают тенденцию превращения "русских зим" в "европейские".
Космос
NASA обнаружило первую идентичную Земле планету
В NASA заявили, что обнаружили первую планету, идентичную по параметрам Земле.
Кино
СМИ сообщили, сколько Генри Кавилл заработал за роль «Ведьмака»
Актер Генри Кавилл получил $400 тыс. за съемку в одной серии сериала «Ведьмака» от Netflix.
Общество
Скончался султан Омана, правивший страной полвека
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева сделала «уколы красоты»
Татьяна Васильева рассказала, что приняла решение снова сделать специальные инъекции, служащие для обновления овала лица, а также разглаживания мелких морщин.
Общество
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Армия и оружие
В КСИР считают США виновником авиакатастрофы
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Происшествия
В Сергиевом Посаде загорелся ангар с металлом
Ангар с металлом загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в промышленной зоне городского округа Сергиев Посад Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Армия и оружие
Один из главарей «Талибан» уничтожен в Афганистане
Один из лидеров радикальной организации "Талибан" (запрещена в России) уничтожен в ходе рейда боевых самолетов ВВС Афганистана на севере страны.
Общество
Врач-диетолог Торопыгина перечислила лучшие продукты для похудения
Космос
Астрофизики определили для экзопланеты трехмиллионный срок жизни
Политика
Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси
В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
Политика
В США почтили память участников секретного проекта с СССР «Зебра»
В американском городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) прошла церемония памяти участников секретного советско-американского проекта «Зебра» времен Второй мировой войны.