Экономика

РБКРБККассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет

По данным Фонда кино, снизилось и число проданных билетов: в 2019 году их было продано 50,6 млн, что на 12,7% меньше, чем годом ранее. Зарубежное кино в 2019 году, напротив, показало рост на 18,4% относительно предыдущего года.
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Общие сборы от кинопроката в России в 2019 г. составили 55,4 млрд руб

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Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет

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Российская федеральная государственная некоммерческая организация, основным видом деятельности которой является распространение кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Создана постановлением Правительства Российской Федерации № 44 от 16 января 1995 года «О Федеральном фонде социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии» и действует в целях поддержки отечественной кинематографии, в том числе и финансовой, повышения её конкурентоспособности, обеспечения условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризации национальных кинофильмов в Российской Федерации и за рубежом.
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