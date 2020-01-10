Экономика
РБККассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет
По данным Фонда кино, снизилось и число проданных билетов: в 2019 году их было продано 50,6 млн, что на 12,7% меньше, чем годом ранее. Зарубежное кино в 2019 году, напротив, показало рост на 18,4% относительно предыдущего года.
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