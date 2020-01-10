Экономика

РБКРБККассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет

По данным Фонда кино, снизилось и число проданных билетов: в 2019 году их было продано 50,6 млн, что на 12,7% меньше, чем годом ранее. Зарубежное кино в 2019 году, напротив, показало рост на 18,4% относительно предыдущего года.
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Общие сборы от кинопроката в России в 2019 г. составили 55,4 млрд руб

Финмаркет06:14

Сборы российских кинотеатров в 2019 году составили 55,4 млрд рублей

Коммерсантъ06:53

Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет

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Агентство Москва06:25

Лишь каждый четвертый билет в российских кинотеатрах в прошлом году был продан на отечественный фильм

Эхо Москвы10:28

В 2019 году кассовые сборы кинопроката в России достигли рекордных значений

АБН08:18

Кинобизнес в России за год принес $853 млн

Красная весна09:38
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РЕН ТВ вчера в 15:02
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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
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В Москве на территории Парка Горького произошло возгорание в бытовке возле одного из аттракционов.
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Американская компания Harley-Davidson совместно с GMC представит специальную версию полноразмерного грузовика GMC Sierra.
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В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек

В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
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Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

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Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире

Телеканал «Россия 1» и медиахолдинг ВГТРК решили закрыть программу «Сам себе режиссер», сообщил в социальных сетях ее ведущий Алексей Лысенков.
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Бочкарева призналась в хранении наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Задержанный севастополец является глухонемым. Он инвалид по слуху III группы.
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