Экономика
РБККассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет
По данным Фонда кино, снизилось и число проданных билетов: в 2019 году их было продано 50,6 млн, что на 12,7% меньше, чем годом ранее. Зарубежное кино в 2019 году, напротив, показало рост на 18,4% относительно предыдущего года.
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Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Политика
Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании крушения самолета
Госсекретарь США Майк Помпео предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в расследовании крушения украинского самолета на территории Ирана.
Экономика
Акции «Распадской» выросли более чем на 11%
Акции угледобывающей компании «Распадская» на Московской бирже выросли на 11,15%.
Биатлон
Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира
Француз Мартен Фуркад стал победителем в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Политика
Трюдо: Украинский самолет был сбит иранской ракетой
Украинский самолет Boeing 737 был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Политика
США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск
США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
Происшествия
Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета в Анталье
Причиной жесткой посадки пассажирского лайнера A321 российской авиакомпании Nordwind в турецкой Анталье в пятницу, 10 января, стал ветер.
Экономика
Наталья Касперская покинет совет директоров банка «Открытие»
Владелица компаний Infowatch Наталья Касперская сообщила, что покинет совет директоров банка «Открытие».
Политика
Замглавы Совбеза России Нургалиев едет в Абхазию
Как сообщили в Совбезе Абхазии, господин Нургалиев обсудит с властями страны выступления оппозиционеров, а также встретится с президентом Раулем Хаджимбой.
Армия и оружие
Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17
Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Политика
Глава МИД Нидерландов уверен — украинский Boeing 737 сбил Иран
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что он считает «очень вероятным», что потерпевший катастрофу в Исламской Республике Иран украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» мог быть сбит иранскими ракетами.
Культура
Путина просят спасти курскую культуру от мракобесия
На сайте change.org появилась петиция, адресованная президенту России Владимиру Путину.
Происшествия
В Парке Горького произошел пожар
В Москве на территории Парка Горького произошло возгорание в бытовке возле одного из аттракционов.
Политика
Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму
Президент РФ Владимир Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму и подчеркнул, что надо гарантировать жителям полуострова качественное бесплатное медобслуживание.
Авто
Harley-Davidson представит спецверсию пикапа GMC Sierra
Американская компания Harley-Davidson совместно с GMC представит специальную версию полноразмерного грузовика GMC Sierra.
Происшествия
В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
Энергетика
Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Культура
Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Телеканал «Россия 1» и медиахолдинг ВГТРК решили закрыть программу «Сам себе режиссер», сообщил в социальных сетях ее ведущий Алексей Лысенков.
Политика
Путин обсудил Ливию с президентом Египта
Владимир Путин в пятницу провел телефонные переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Экономика
Росстат назвал размер инфляции в России в 2019 году
Ранее ЦБ заявил, что размер инфляции в России в 2019 году составил 3%.
Политика
На Украине арестовали паломника-инвалида из Севастополя
Задержанный севастополец является глухонемым. Он инвалид по слуху III группы.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
Политика
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.