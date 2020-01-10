Экономика
РБККассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет
Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-м — 13 млрд руб.
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Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека
Медики назвали признаки отсутствия у человека рака.
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Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.
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Сотрудники Boeing сомневались в надежности модели 737 MAX
Сотрудники американской компании Boeing считали неудачной разработку модели Boeing 737 MAX.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз за последние дни провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
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Тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру в 2020 году поднимутся примерно в 1,5 раза для автовладельцев без транспондера.
Биатлон
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Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
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Для россиян с проблемами здоровья был расширен список заболеваний, при которых может быть присвоена та или иная категория инвалидности.
Армия и оружие
Трамп обвинил Иран в подготовке нападений на четыре посольства США
Президент США Дональд Трамп заявил, что на момент убийства иранского генерала Касема Сулеймани Тегеран якобы планировал «масштабные атаки», в том числе на четыре американские дипмиссии.
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Димаш Кудайберген рассказал, что уходит от продюсера Игоря Крутого
Казахский певец Димаш Кудайберген решил уйти от Игоря Крутого и начать сотрудничать с популярным южнокорейским продюсером.
Кино
Сиквел «Доктора Стрэнджа» остался без режиссёра
Политика
Помпео оценил потери Ирана из-за санкций США
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал введение Минфином США нового пакета санкций против Ирана.
Экономика
Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой
В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
Политика
Дело об импичменте Трампа скоро направят в сенат — Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что скоро направит в сенат дело импичмента президенту США Дональду Трампу, 9 января сообщает РИА Новости.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», Панарин набрал 3 очка
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Шоу-бизнес
Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова
По словам известного адвоката Сергея Жорина, Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова.
Культура
Винокур выступил против приостановки выпуска «Смехопанорамы»
Юморист Владимир Винокур в беседе с РИА Новости выступил против приостановки выпуска передачи "Смехопанорама", поскольку у нее и у ее ведущего Евгения Петросяна много поклонников.