Экономика

РБКРБККассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет

Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-м — 13 млрд руб.
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с чего всё началось
Суммарные кассовые сборы всех российских фильмов, вышедших в 2019 году, составили 12,3 млрд руб., следует из ежегодного отчета
 Фонда кино по итогам кинопроката (составляется на основе Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах).
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