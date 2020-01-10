Экономика
РБККассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет
Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-м — 13 млрд руб.
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с чего всё началось
Суммарные кассовые сборы всех российских фильмов, вышедших в 2019 году, составили 12,3 млрд руб., следует из ежегодного отчета Фонда кино по итогам кинопроката (составляется на основе Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах).РБКвчера в 08:51
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Отечественные фильмы сократили годовые сборы в кинотеатрах: «Т-34» не побил «Короля Льва»
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