с чего всё началось

Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-м — 13 млрд руб.

Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет

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