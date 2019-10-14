Политика
Газета.RuКаталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум
Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению от 9 до 13 лет.
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Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Шоу-бизнес
Уроженка Уфы не прошла кастинг в новое шоу на ТНТ из-за Ольги Бузовой
Зрители смогли увидеть отбор претендентов на руку и сердце шоуменов, в кастинге приняла участие и уроженка Уфы Анжелика Якусева.
UfacityNews.ru 01:08
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика
В Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT данные исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые сообщили, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.
RT на русском 03:59
Происшествия
В машине пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга нашли кровь
Замытые пятна крови обнаружили в Audi Q5 пропавшей в Екатеринбурге молодой матери Ксении Каторгиной.
Известия вчера в 18:40
Политика
Сурков объявил путинизм идеологией повседневности
Комментируя запуск проекта, Сурков, ранее объявивший путинизм идеологией будущего, назвал изучение данного явления полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России.
Lenta.ru 06:01
Происшествия
Опубликовано видео избиения на корпоративе участницы «Дома-2»
Маргариту Овсянникову, участницу телепроекта «Дом-2», избили во время корпоратива одного бренда.
Газета Кемерова 03:20
Футбол
«Эрцгебирге» объявил об уходе тренера вратарей Урванчки в «Спартак»
Тренер вратарей немецкого футбольного клуба "Эрцгебирге" Макс Урванчки переходит на работу в московский "Спартак".
РИА Новости 05:59
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском вчера в 05:38
Гаджеты
Huawei существенно снизил цену на смартфон Honor V20
Бренд Huawei существенно снизил цену на смартфон Honor V20, который на страте продаж предлагался по цене от 510 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.
Газета DAILY вчера в 12:29
Политика
РФПИ и саудовская TAQNIA вложатся в модернизацию ракеты «Старт-1»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и саудовская инвестиционная компания TAQNIA объявили о сотрудничестве по проекту развития коммерческого использования отечественной ракеты-носителя «Старт-1».
РБК 05:43
Политика
Украина заявила, что «изоляция Крыма» провалилась
«Учащающиеся визиты делегаций с западной Европы говорят о том, что изоляция Крыма провалилась», – отметил политик.
ФедералПресс 05:19
Футбол
Хююпя нашёл позитив в конфликте Салаха и Мане
Бывший защитник «Ливерпуля» Сами Хююпя прокомментировал конфликт, который во время матча 3-го тура АПЛ с «Бёрнли» произошёл между игроками мерсисайдцев Садио Мане и Мохамедом Салахом.
Чемпионат 03:57
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Общество
В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму
В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
Политика
Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM вчера в 05:01
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание
Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:58
Футбол
Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 05:30
Шоу-бизнес
Певица Лолита предстала перед поклонниками в «невидимых» штанах
Известная российская певица и телеведущая Лолита Милявская опубликовала в соцсети видео, на котором позирует без штанов.
VSE42.RU вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Анна Михалкова поделилась снимком 18-летнего красавца-сына
Актриса Анна Михалкова в Instagram опубликовала снимок своего младшего сына Сергея. Молодому человеку сейчас 18 лет.
Телепрограмма вчера в 23:52
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги
Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.
Народные новости 11 октября в 06:26
Спорт
Российские гимнасты заняли второе место в медальном зачете ЧМ
Первое место заняла мужская сборная России в командном многоборье, также победы одержал Никита Нагорный в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке.
Газета.Ru вчера в 11:13
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
Токены могут выйти на биржу и до решения конфликта с властями США: сумма инвестиций со стороны американских граждан не столь велика, говорит сооснователь платформы для криптофондов TokenBox Владимир Смеркис.
BFM.ru 12 октября в 15:58