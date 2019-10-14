Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению от 9 до 13 лет.

Каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум

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