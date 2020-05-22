Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВКатар намерен нанести новый удар по «Газпрому»

В тоже время "Газпрому" предстоит снизить объем экспорта в Европу на 20% уже в 2020 году: цены на сжиженный природный газ из Катара являются более выгодными, нежели на трубопроводный газ из России.
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Катар приготовил новый удар по «Газпрому»

Московский Комсомолец10:54

Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар

Lenta.ru13:00

Катар ударит по «Газпрому». На рынке газа намечается война

Капитал страны12:18

Катар намерен нанести новый удар по «Газпрому»

Деловое.ТВ13:31

Qatar Petroleum сократит расходы на 30% в 2020 г

Neftegaz.ru09:28

Катар не будет снижать производство СПГ и сохранил план роста мощностей

Интерфакс08:58

Qatar Petroleum планирует сократить расходы на 30%

ПРАЙМвчера в 16:16
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Общество

Махачкалу закроют из-за коронавируса

Махачкалу закроют на период празднования Ураза-байрама в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.
Lenta.ru 11:45
10
Здоровье

В Ярославской области умерли 109 пациентов с коронавирусом

По словам Анатолия Гулина, с 1 марта и по сегодняшний день во всех лечебных учреждениях региона, работающих с коронавирусом, скончались 109 человек.
ЯрNews 09:42
29
Авто

В России отзывают BMW из-за проблем с подушками безопасности

Напомним, ранее из-за проблем с подушками безопасности Takata в России отзывали 4,1 тыс. машин BMW 3-Series (E46) и BMW 5-Series (E39), проданных с февраля 2000 года по май 2002 года.
Коммерсантъ 07:55
4
Политика

Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.
ТАСС 11:09
Политика

Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате

Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом передать Киево-Печерскую лавру Православной церкви Украины (ПЦУ) и расторгнуть договор аренды на ее использование с Украинской православной церковью (Московского патриархата).
Вести.Ru 11:38
Общество

В Петербурге разрешили прощание с умершими

Российская газета 10:28
29
Шоу-бизнес

Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой

Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru 06:01
11
Культура

Джоан Роулинг показала место рождения «Гарри Поттера»

Британская писательница Джоан Рулинг опровергла несколько мифов о появлении на свет первой книги о юном волшебнике Гарри Поттере.
Культуромания 12:39
3
Футбол

Кикнадзе назвал условия контракта Николича с «Локомотивом»

Сербский специалист Марко Николич подписал контракт с "Локомотивом" по схеме "2+2", сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Василий Кикнадзе.
РИА Новости 06:42
2
Армия и оружие

Швыткин пообещал зеркальный ответ на учения НАТО у российских границ

Зеркальный ответ России В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин убежден, что учения НАТО в Латвии носят наступательно-агрессивный характер.
ФАН 06:32
14
Здоровье

Собянин объявил о расширении плановой медпомощи в Москве

Сократившийся из-за эпидемии коронавируса объем плановой медицинской помощи в Москве будет расширен со следующей недели.
ТВ Центр 08:52
31
Общество

Власти Москвы обозначили срок действия подмосковных пропусков

Ранее "РГ" писала, что с 27 мая подмосковными пропусками нельзя будет воспользоваться в столице.
Российская газета 11:23
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Происшествия

Опубликовано видео с места крушения пассажирского лайнера в Пакистане

В Сети появилось видео с места крушения самолёта «Пакистанских авиалиний». На кадрах видно, как проходит спасательная операция.
News.ru 07:17
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Политика

Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России

«Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Известия 13:11
6
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
1,9K
Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
3K
Общество

В Подмосковье начнут штрафовать людей без масок в общественных местах

Ранее сегодня мэр столицы Сергей Собянин сказал, что различные ограничения должны быть сохранены.
Эхо Москвы 14:35
12
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы

Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru 20 мая в 08:22
11
Здоровье

Прокуратура проверит факт снижения зарплаты медикам из Новомосковска

Прокуратура Тульской области организовала проверку по факту видеообращения медиков.
Тульская служба новостей 06:30
22
Технологии

Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника

Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат вчера в 07:00
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Шоу-бизнес

Откровенная поза стала трендом у звезд на карантине

Звезды в массовом порядке начали фотографироваться на карантине, сидя на коленях в нижнем белье, и запустили новый тренд в социальных сетях, пишет The Sun.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
1
Энергетика

Украина резко снизила цены на газ для населения

Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 13:55
Экономика

Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций

20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда.
Вести.Ru вчера в 08:54
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Шоу-бизнес

Лолита рассказала, как бомжевала в Москве вместе с Александром Цекало

В 80-е годы Александр Цекало и Лолита Милявская перебрались в столицу из Киева.
Paparazzi.ru 11:58
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
2,8K
Экономика

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Ведомости 06:18
110
Политика

В НАТО назвали условие возвращения США к Договору по открытому небу

США могут вернуться к выполнению Договора по открытому небу, если Россия снимет ограничения на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.
РИА Новости 14:58
96
Общество

Рамзана Кадырова госпитализировали с коронавирусом

Коронавирусная инфекция добралась до главы Чечни Рамзана Кадырова.
Bimru.ru вчера в 11:19
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Происшествия

Таксист в Лондоне заразился коронавирусом после плевка пассажира

Лондон, 22 мая 2020, 21:27 — REGNUM Таксист скончался от последствий заболевания COVID-19, заразившись коронавирусом от пассажира в Лондоне.
REGNUM 14:27
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Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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Qatar Petroleum
Катарская компания
Государственная нефтяная компания Катара.
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